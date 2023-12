Zes, ok all'insediamento solitek a Ponte Valentino Cinquanta milioni di investimenti oltre 300 assunzioni

“Per lo sviluppo di Benevento e del Sannio oggi è una giornata estremamente positiva. Dopo mesi di costante interlocuzione e assiduo impegno, il commissario di Governo Zes Giosy Romano ha firmato l’autorizzazione unica per l’insediamento SoliTek a Ponte Valentino”. Così il presidente dell’Asi di Benevento Luigi Barone. “Con questo provvedimento l’azienda potrà avviare i lavori, potrà aprire un importante cantiere per il territorio. Cinquanta milioni di euro di investimenti, oltre 300 assunti a regime”, afferma, soddisfatto, il numero uno dell’Asi sannita. “Ringrazio l’azienda, con tutto il management lituano e i dirigenti italiani, per aver scelto Benevento, le istituzioni locali, regionali e nazionali per averci accompagnato nel processo di attrazione dell’investimento con l’approvazione del contratto di sviluppo, il commissario Romano per aver apposto la firma all’autorizzazione che completa l’ter burocratico”, conclude il presidente Barone.