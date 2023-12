Tornare nel Sannio per Natale? E' un regalo molto costoso Pochi posti e costi che vanno dai 60 euro da Roma anche ai 300 euro (sola andata) da Milano

Carissimo Natale per i pendolari che immaginano di tornare a Benevento per le festività.

Già, sono tanti i sanniti che per lavoro, studio e altre motivazioni vivono lontani da città e provincia e che intendono trascorrere le festività in famiglia, ma quest'anno tornare sarà un salasso.

Sì, perché prendendo in considerazione gli spostamenti da Roma o Milano, le città dove vivono e lavorano la maggior parte dei sanniti fuori sede, il 22 dicembre che è venerdì partire per Benevento avrà un costo molto alto.

Prendendo in considerazione infatti un viaggio di sola andata emerge che la scelta più conveniente, da Roma, sarebbe il bus, con un costo di 30 euro ma un viaggio di circa 3 ore. Per contro dalla capitale sarà praticamente impossibile scendere nel Sannio in treno al 22 dicembre: le Frecce, che sono quelle che raggiungono anche la Puglia, hanno già tutti i posti esauriti, mentre sono ancora disponibili posti con Italo, e in entrambi i casi i costi si aggirano intorno ai 60 euro, cui si dovrà aggiungere per forza di cose il ritorno.

Se questi sono prezzi ancora accessibili,tutt'altro discorso riguarda chi arriva da Milano: dai 139 ai 300 euro per un biglietto di sola andata in treno, ai 200 euro minimo se si sceglie di muoversi in aereo su Napoli ai 110 euro per un viaggio in bus, che però durerebbe minimo 9 euro.

Costi ai quali si dovrebbe aggiungere il ritorno, e dunque nel 2023 tornare nel Sannio è farsi un regalo natalizio piuttosto importante.