Esportazioni: il Sannio mantiene un trend positivo Cresce ancora il valore dei prodotti esportati, in particolare grazie alla manifattura

Prosegue la ripresa delle esportazioni per la provincia di Benevento, che dopo gli anni difficili del Covid mantiene l'incremento comune a tutta la Campania. Già nel secondo trimestre del 2023 i dati cumulati fotografati dall'Istat parlavano di un +19 per cento su base annua dei valori delle esportazioni per la provincia di Benevento.

Un trend che prosegue anche nel terzo trimestre, con le esportazione che salgono dai 55,9 milioni del 2022 ai 60,3 milioni del 2023, un incremento che si mantiene di circa il nove per cento in più.

Ciò in particolare grazie alla manifattura sannita, che dopo essere andata in forte difficoltà negli anni precedenti passa da 51,8 milioni a 55,3 di valore delle esportazioni, rappresentando di fatto la quasi totalità per quel che riguarda la provincia di Benevento.

Crollano invece le importazioni, da volumi pari a 89 milioni di euro nel 2022 a 66,9 milioni nel 2023