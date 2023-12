San Vito: arrivano Adeo (Leroy Merlin) e Upim "Portano 60 posti di lavoro" Il sindaco Mastella: "Grazie a variante approvata in consiglio: risultati importanti per comunità"

Ok in consiglio comunale all'adozione di una variante semplificata al Piano urbanistico comunale per la realizzazione di un parcheggio a raso di uso pubblico in località Contrada San Vito.

Un provvedimento che porterà non solo ulteriori posti auto in zona, ma anche due nuovi insediamenti commerciali e sessanta posti di lavoro, come spiega il primo cittadino Clemente Mastella: “Sessanta nuovi posti di lavoro a seguito di questa scelta sul piano urbanistico, ringrazio la maggioranza, l'opposizione invece si è astenuta: Ovs con Upim e Adeo, legata a Leroy Merlin e dunque a quel tipo di attività apriranno unità in zona".

E il sindaco, che ricorda anche gli altri investimenti che sono arrivati in questi anni in città, da Solitek alle due aperture di McDonald's commenta: "Un dato importante in un momento come questo per la nostra comunità, per tante famiglie della realtà beneventana o della città. Veniamo incontro alle esigenze e ai bisogni della comunità portando risultati seri, concreti e positivi”.