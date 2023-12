Mastella: "Riconferma di Masiello come vicepresidente Coldiretti ottima notizia" Il sindaco: "Ha mostrato tenacia nella tutela delle istanze dell'agricoltura sannita"

La riconferma di Gennarino Masiello a vicepresidente nazionale di Coldiretti è una bella notizia. Mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"In questi anni Masiello ha mostrato tenacia e determinazione nella tutela delle istanze del settore agricolo sannita. Proseguiremo sulla strada di un'efficace collaborazione, del resto già sperimentata in questi anni, nella comune consapevolezza della centralità del comparto agroalimentare nell'economia provinciale".