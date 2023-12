Sannio Valley e Unisannio: innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile Associazione e Università sottoscrivono un accordo di collaborazione strategica

Questa mattina Sannio Valley e l'Università degli Studi del Sannio hanno ufficialmente firmato un accordo di collaborazione strategica presso il Rettorato di Palazzo San Domenico. “Questo importante passo segna l'inizio di una partnership volta a promuovere l'innovazione tecnologica, lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale del Sannio e delle aree interne della Campania”, viene precisato in una nota dai promotori dell'iniziativa che assicurano: “Sannio Valley, associazione dedicata allo sviluppo socio-culturale ed economico attraverso l'innovazione digitale, assumerà un ruolo di guida nelle iniziative di digitalizzazione del territorio. La missione dell'associazione è creare un ecosistema collaborativo tra imprese, istituzioni ed enti di formazione, promuovendo l'insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle già esistenti. L'Università del Sannio, dal canto suo, metterà a disposizione le sue competenze e risorse per supportare progetti innovativi, consolidando l'approccio interdisciplinare e la sinergia tra istituzioni accademiche e attori del settore privato. Le parti collaboreranno per sviluppare programmi educativi, progetti congiunti e iniziative mirate a promuovere la formazione e lo sviluppo digitale nella regione. L'obiettivo è contribuire alla crescita delle imprese e al benessere delle comunità locali”.

Carlo Mazzone, Presidente di Sannio Valley: “La collaborazione con Unisannio è un passo fondamentale per potenziare le iniziative di innovazione nel nostro territorio. Sannio Valley è pronta a svolgere un ruolo chiave nella creazione di un ambiente propizio all'innovazione e allo sviluppo sostenibile”.

Il Rettore Gerardo Canfora: “Siamo entusiasti di unire le forze con Sannio Valley per introdurre soluzioni innovative nei nostri territori. La tecnologia può fungere da catalizzatore per un cambiamento positivo, e questa collaborazione ci permetterà di sostenere progetti innovativi, anche al di là del mondo digitale. Questa partnership ambiziosa riflette l'impegno condiviso delle due entità nel promuovere la crescita economica e la sostenibilità attraverso l'innovazione, consolidando così la posizione del Sannio come hub tecnologico di rilievo nella regione. L'accordo di collaborazione strategica tra Sannio Valley e l'Università degli Studi del Sannio non solo promuove l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, ma pone anche una forte enfasi sull'educazione digitale e la crescita delle competenze”.