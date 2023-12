Agricoltura, Lombardi si congratula con Masiello: comparto produttivo importante Dopo la conferma dell'esponente sannita come vicepresidente nazionale Coldiretti

"In questo momento storico è necessario un governo attento delle attività del comparto produttivo dell'agricoltura e Masiello è senz'altro la persona giusta per le sfide in corso". Così Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento che evidenzia di "aver appreso con compiacimento la notizia della riconferma del sannita Gennarino Masiello alla Vice presidenza nazionale della Federazione Coltivatori Diretti".

Nel congratularsi con il Vice Presidente, Lombardi ha voluto sottolineare come "le capacità, la professionalità, la dedizione per

il lavoro da sempre espresse da Masiello siano state confermate dalla Federazione Nazionale Coldiretti, che, del resto, ha ricordato Lombardi, sin dalla sua fondazione, ha potuto contare sull'apporto straordinario di tanti sanniti.