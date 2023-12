Superbonus: "Sì a una proroga per chi ha completato il 70 per cento dei lavori" Rubano (FI): "Ha ragione Tajani: serve buon senso, specie con hi ha rispettato le regole"

"Condivido appieno la riflessione di Tajani sull'impellente necessità di introdurre equità e buon senso nella gestione del Superbonus. Bene quindi la richiesta di una proroga per coloro che hanno già completato oltre il 70% dei lavori, o nel Milleproroghe o attraverso una soluzione legislativa dedicata. In linea con Tajani, mi preme sottolineare l'importanza di evitare penalizzazioni ingiuste per chi ha rispettato le regole. Dobbiamo fornire sostegno a chi ha operato in maniera corretta e una breve proroga di pochi mesi si configura come una soluzione ragionevole in questa fase delicata. Il gruppo parlamentare di Forza Italia si impegnerà per trovare una soluzione, così come dichiarato da Tajani.” Lo dichiara in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, componente della commissione Finanze