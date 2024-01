A Benevento previste 1700 nuove assunzioni a Gennaio Il bollettino del sistema Excelsior e i risvolti per il Sannio

35mila le entrate previste dalle aziende campane a Gennaio 2024, mentre nel Sannio sono 1710 i nuovi posti di lavoro che, secondo il bollettino del sistema Excelsior Unioncamere, le aziende della provincia di Benevento ricercheranno nel periodo.

Dei 1710 posti il 35,3 per cento è riservato a operai specializzati, conduttori di impianti e macchine: insomma quelle figure che, come avuto modo di vedere nel corso dell'ultimo periodo, sono le più ricercate nel mercato del lavoro. Figure ricercate ovviamente in prevalenza nel mondo dell'industria. E il Sannio è la provincia campana che nel mese di gennaio ha in percentuale il tasso di nuove entrate più alto (4,3 per cento).

Il resto delle assunzioni si dividono tra professioni specializzate e tecnici e area del commercio: con una prevalenza (64 per cento) nel settore dei servizi.