Ance: impegno per avvicinare i giovani al settore edile Incontro al Galilei Vetrone: obiettivo formare giovani con competenze qualificate

E’ organizzata per il prossimo 16 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso l’istituto Galilei Vetrone in piazza Risorgimento una lezione condotta dal Presidente di ANCE Benevento – Mario Ferraro con gli studenti della classe V- A dell’indirizzo CAT.

L’obiettivo è quello di proseguire il percorso di diffusione della cultura d’impresa avviato nelle scuole lo scorso anno on con le iniziative di open day realizzate a: Sant’Agata de’ Goti, presso l’Istituto De Liguori, Cerreto Sannita, presso il Carafa Giustiniani e Benevento, presso il Galilei Vetrone.

L’obiettivo di ANCE Benevento e dei soggetti coinvolti è quello di portare avanti un percorso di avvicinamento dei giovani al settore dell’edilizia, aumentare il numero di iscritti agli istituti tecnici indirizzo CAT, formare giovani qualificati con competenze utili per le imprese e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

In questa particolare fase congiunturale, grazie ad una serie di misure, il settore dell’edilizia è particolarmente attenzionato e gestirà ingenti risorse finanziarie in grado di generare ricchezza per la collettività e lavoro per i giovani.

La mole di risorse che coinvolgeranno il settore sarà in grado di assicurare continuità di crescita e sviluppo in maniera duratura e pertanto il settore edile, oggi più che mai, rappresenta una realtà sulla quale poter costruire il futuro delle giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro.

Creare un collegamento strutturato tra imprese e studenti, è il primo passo fondamentale per offrire tutte informazioni necessarie ad avere un quadro d’insieme chiaro, a conoscere il contesto economico territoriale e fare scelte sempre più consapevoli.