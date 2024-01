Alviggi: saldi a rilento, ma bene aperture nei giorni di festa Il bilancio delle svendite del presidente provinciale della Confesercenti

Saldi? “Sì, ma a rilento”. Il bilancio delle svendite anche nel Sannio non sembra soddisfare le aspettative degli esercenti o almeno non appare aver contribuito in maniera incisiva sugli acquisti.

Il dato Confesercenti: vendite in calo del 30 per cento

E mentre in centro i cittadini si dividono tra chi ha già effettuato compre e chi ha deciso di rinviarle, a poco più di dieci giorni dall'inizio ufficiale dei saldi invernali è il presidente della Confesercenti di Benevento, Gianluca Alviggi a chiarire: “Il dato è nazionale, come Confesercenti registriamo un meno trenta per cento nel primo step rispetto all'anno precedente”.

Ma secondo l'esponente dell'associazione di categoria a influire sarebbero i tanti appuntamenti con gli sconti: “Il saldo prima era un appuntamento di fine stagione, adesso si ripete più volte durante l'anno. Penso che le vendite ormai siano al momento, a chi serve qualcosa fa prima un'indagine alla ricerca del costo più basso”.

Alviggi: "Bene negozi aperti anche la domenica"

Risulterebbe utile, invece, restare aperti nei giorni festivi, anche la domenica: “E' vero che è un grande sacrificio, sette giorni sette sono pesanti, però c'è un riscontro. E' un servizio in più che si tende a dare”, in quanto ci sarebbe proprio nei giorni festivi “una predisposizione all'acquisto che potrebbe andare anche a favore dei piccoli commercianti dei centri cittadini che – spiega Alviggi - secondo me dovrebbero considerare importante la vendita del festivo”.