Corsi di alta formazione: domani consegna attestati in Camera di Commercio Pettrone: "Opportuno promuovere attività formative: anche nel 2024 grande attenzione sul tema"

Domani, giovedì 18 gennaio si svolgerà alle ore 11.00 a Benevento presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, la cerimonia di consegna degli attestati ai 69 partecipanti ai Corsi di Alta Formazione di cui 33 per “Esperto in responsabilità sociale delle imprese” e 36 per “La responsabilità da reato ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001” svolti in modalità e-learning, rispettivamente dal 29 settembre al 13 novembre e dal 17 novembre al 18 dicembre 2023.

I corsi sono stati realizzati dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio e dal Consorzio interuniversitario Promos Ricerche in collaborazione con la Scuola di Governo del Territorio, con il supporto tecnico di Valirsannio Azienda Speciale dell’Ente Camerale e hanno coinvolto titolari, manager e dipendenti di imprese, liberi professionisti nonché studenti dell’Università degli Studi del Sannio.

Al fine di assicurare un’occasione d’incontro in presenza al termine delle due iniziative formative che si sono svolte completamente on line, venendo incontro ad un’espressa richiesta dei partecipanti, la Camera di Commercio ha organizzato un evento finale presso la sede di Benevento in cui interverranno non solo coloro che hanno frequentato positivamente il percorso formativo e che riceveranno l’attestato ma anche gli stessi docenti e coloro che hanno garantito il tutoraggio didattico.

“L’Ente Camerale – dichiara Girolamo Pettrone Commissario Straordinario della Camera Irpinia Sannio – ha ritenuto opportuno, in coerenza con la propria mission istituzionale, promuovere queste importanti attività formative, intercettando le esigenze e i fabbisogni delle imprese, nel suo ruolo di supporto e di stimolo alla crescita competitiva del tessuto produttivo, guardando nel contempo anche alle nuove generazioni, futuri professionisti e imprenditori, per accrescere la forza attrattiva dei nostri territori. Anche per il 2024 – prosegue il Commissario Straordinario – sulla scia del successo di partecipazione ai corsi realizzati, la Camera dedicherà particolare attenzione alla formazione specialistica delle imprese: in programma infatti due nuovi corsi che riguarderanno la progettazione e gestione dei fondi PNRR e la certificazione di prodotto e la sicurezza alimentare.”

“Siamo pienamente soddisfatti - dichiara Riccardo Realfonzo Professore Ordinario di Economia dell’Università del Sannio e direttore scientifico del Consorzio Universitario Promos Ricerche - di questa proficua collaborazione con la Camera Irpinia Sannio che ci auguriamo possa proseguire nel prossimo futuro con gli stessi risultati. I corsi realizzati sono stati seguiti con forte interesse da parte di tutti, grazie anche a un corpo docente qualificato ed esperto che ha saputo dare un taglio pratico alle lezioni, con frequenti momenti di team working, favorendo così lo scambio di esperienze e di know-how degli addetti aziendali, dei professionisti e anche degli studenti coinvolti, a beneficio di tutti i partecipanti.”