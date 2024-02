Ance, Ferraro: "Importante incontro per l'aggiornamento del costo manodopera" Terza tappa a Benevento: "Tabelle manodopera uniformi sul territorio è lavoro importantissimo"

“Stiamo portando avanti con il coordinamento di ANCE regionale un importante lavoro di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera edile che vede oggi a Benevento la terza tappa del percorso che coinvolge, di volta in volta tutte le province della campania.”

Spiega Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento.

La Campania è l’unica regione in cui è stata realizzata una tabella costo manodopera uniforme per tutte le province.

“Poter disporre di tabelle manodopera uniformi per tutte le territoriali rappresenta una importante lavoro che mettiamo a servizio delle imprese associate”.

L’iniziativa è promossa da ANCE Campania e vede coinvolte le territoriali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Si tratta di un importante progetto che richiede un aggiornamento costante in base alle novità contrattuali.

Il tavolo di lavoro è composto: per ANCE Campania dal direttore Daniela Segreti e dal Fabio Mazzocca, per ANCE Napoli dal Rosario Gatto e Riccardo Barone, per ANCE Caserta Francesca Solimene e Adele Manzella, per ANCE Aies Salerno dal direttore Gianni Veneri, Mimma Capuano e Francesco Sammartino , per ANCE Avellino dal direttore Linda Pagliuca Per Benevento dal Nicola Gargano e Teresa Giornale.

Il costo del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale e da una serie di altri indicatori che contemperano tutte le evoluzioni economiche e di mercato, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Il tema della riunione di oggi riguarda il valore EVR che dovrà essere quantificato nel mese di marzo e l'indice di rivalutazione del TFR.