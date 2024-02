Imprenditore sul lastrico per una firma falsa: "Ma ho ottenuto giustizia" Fucci (AsLim Italy) "Mi sequestrarono nove conti correnti per una firma che non avevo mai apposto"

Era finito in gravi difficoltà economiche per un firma falsa ma dopo circa otto anni di battaglie nelle aule del Tribunale di Benevento l’imprenditore è riuscito ad ottenere giustizia.

Protagonista della vicenda è l’imprenditore Alessandro Fucci che nel corso degli anni ha anche fondato una onlus, la AsLIm Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani) con sede legale a Limatola (Benevento) che conta oltre cinquecento associati, per “essere vicino a chi si ritiene ‘vittima’ di ingiustizie che possono creare difficoltà, come nel suo caso, a imprenditori e liberi professionisti.

“Sono sulla piazza da oltre trent’anni, ho lavorato sempre conquistando una onorata credibilità – commenta Fucci che della sua vicenda aveva infornato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio – e vedermi pignorare nove conti correnti per anni, annullandomi come imprenditore e persona, fa male. Nonostante una perizia del Ctu, richiesta dal giudice confermasse che la mia firma era stata falsificata su un contratto per la gestione di un condominio nella città di Telese, ho dovuto peregrinare per le aule del tribunale, scomodando avvocati di Napoli e Roma , prima che venissero riconosciute le mie ragioni, con la decisione di dissequestrare i conti correnti bancari e consentirmi di riprendere a lavorare”.

“Non so quanto tempo impiegherò per riprendermi come imprenditore e libero professionista ma invito chi dovesse trovarsi nelle mie stesse condizioni a non desistere e a lottare fino alla fine”, conclude Fucci.