Turismo, Romano: settore con grandi potenzialità Così la presidente della sezione Turismo di Confindustria Benevento

“Il turismo nel Sannio? Un settore con grandi potenzialità”. Così Teresa Romano, presidente della sezione Turismo di Confindustria Benevento che all'indomani della prima riunione operativa per la costituzione della DMO (Destination Management organizzation) parla di confronto positivo e annuncia nuovi impegni anche a Milano dove si sta svolgendo in questi giorni la Borsa internazionale per il turismo.

“Lavorare in sinergia per favorire la giusta collaborazione pubblico privato nella definizione di una strategia turistica di territorio”, l'obiettivo dell'incontro che, come si ricorderà, si è svolto venerdì scorso nella sede degli industriali sanniti guidati dal presidente Vigorito.

Ed oggi l'esponente degli industriali sanniti ribadisce l'importanza di fare rete e promuovere nuove sinergie per un settore, come detto, che sembra avere ancora un potenzialità importante.

“Potenzialità estremante elevatissime ed anche estremante importanti – evidenzia Teresa Romano - a partire dal patrimonio storico e culturale a quello paesaggistico fino all'enogastronomia”. Intanto nuovo impegno nei prossimi giorni proprio in occasione della Bit anche per la sezione turismo di Confindustria Benevento: “Martedì 6 febbraio ci sarà un incontro – spiega la presidente di sezione - in cui presenteremo le attività promosse dalla sezione turismo per la promozione turistica del Sannio”.