Unisannio: il convegno su Data Analysis organizzato con la Waseda University I temi: sviluppi nella elaborazione di modelli statistici e procedure inferenziali

Dal 5 al 7 febbraio 2024, presso la sede del Dipartimento DEMM dell'Università degli Studi del Sannio in Piazza Arechi, si tiene il convegno internazionale “Data Analysis and Statistical Modeling”.

Il convegno è organizzato congiuntamente alla Waseda University (Tokyo, Giappone) ed è supportato dai fondi MUR, PRIN 2022 (2022 LANNKC) e dall’Università degli Studi del Sannio. Il convegno suggella una collaborazione scientifica più che decennale fra i ricercatori delle due Università e tra i componenti del PRIN, che ha già prodotto significativi risultati in autorevoli riviste di settore a diffusione internazionale.

Il convegno rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali del Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio.

I temi oggetto del workshop riguardano i più recenti sviluppi nella elaborazione di modelli statistici e nelle procedure inferenziali e di previsione per l'analisi di strutture complesse di dati, che spaziano dall'analisi delle serie storiche e dei processi stocastici a problemi di data-mining e big data, dall'analisi dei cluster a problemi di robustezza, da problemi di riduzione della dimensionalità a modelli per dati ordinali.

Parteciperanno al Convegno diversi studiosi giapponesi, che si sono distinti per i loro contributi scientifici in ambito statistico. Fra loro emerge la figura del prof. Taniguchi, autore di innumerevoli articoli scientifici e diversi testi sulla teoria asintotica di ordine superiore per processi stocastici, sia di natura metodologica sia con applicazioni in ambito finanziario, che costituiscono attualmente riferimenti per gli studiosi di processi stocastici.

Saranno presenti inoltre numerosi studiosi italiani, provenienti da varie sedi universitarie, che si sono distinti per i loro contributi nella letteratura internazionale nell’ambito dell’analisi dei processi stocastici, delle metodologie robuste, dell’analisi dei big data, nei modelli per dati ordinali e più in generale nelle tecniche inferenziali e nella modellistica per strutture di dati complessi.

L'iniziativa ha l'intento di promuovere la diffusione dei contributi di ricerca più recenti e significativi prodotti negli ultimi anni e lo scambio di idee tra ricercatori nell’ambito di contesti metodologici e applicativi di notevole attualità e rilevanza. Al Convegno sono previsti interventi, mediante relazioni invitate organizzate in sessioni tematiche non parallele.