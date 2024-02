Il coraggio di Amedeo Feleppa, da dipendente a imprenditore Il giovane commerciante titolare della macelleria "La Cucciarda" dedicata al nonno

I profumi, i colori dei prodotti, la serenità e la padronanza di Amedeo quando parla di carni, provenienza, filiera, qualità e pulizia.

Sono questi gli elementi che si percepiscono entrando nella macelleria “La Cucciarda” di Amedeo Feleppa, un giovane macellaio che ha però tanto da raccontare in termini di esperienze e di preparazione quando si parla di carni e di insaccati ma non solo e tutto a chilometro zero.

La macelleria “La Cucciarda” si trova a Tufara Valle, lungo la Statale Appia che collega Benevento a Montesarchio, alla località Tre Santi che fa parte del Comune di Ceppaloni.

Un mix tra tradizione, a partire dal nome dell'attività commerciale che vuole ricordare nonno Amedeo, così soprannominato, di innovazione e ricerca della qualità.

“Serve tempo e conoscenza delle carni o dei salumi già lavorati per offrire un prodotto nuovo e di massima qualità senza però dimenticare il prezzo che deve restare giusto” ha rimarcato Amedeo mentre ci tiene a far vedere il suo banco pieno di prelibatezze. Carni freschissime e profumi inebrianti dei salumi e delle conserve presenti nella macelleria.

Quella di Amedeo è una storia di studio e lavoro sin da piccolo. Dopo la scuola, infatti, ha cominciato subito a lavorare nel settore. Poi il salto. Ha deciso di aprire la sua attività lungo l'Appia. “Non è certo semplice oggi essere imprenditori, specialmente nel settore del commercio delle carni e dei salumi dove la concorrenza è tanta. Un costante impegno, però, che viene ripagato quando i clienti tornano soddisfatti per prendere prodotti di altissima qualità con una giusta attenzione ai prezzi” ha rimarcato Amedeo mentre con le sue sapienti mani prepara altri prodotti per il banco.

Particolare attenzione da parte di Amedeo per la provenienza delle carni: “prodotti a chilometro zero non semplici da trovare ma con il giusto impegno e conoscenza degli allevatori riesco a garantire ai miei clienti una qualità eccellente”.