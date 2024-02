Confindustria e dogane insieme per agevolare l'export Focus a Benevento per incrementare la presenza delle imprese sannite sui mercati internazionali

Semplificare le procedure doganali vuol dire agevolare le attività di export. Al fine di illustrare gli strumenti di semplificazione introdotti con il Codice doganale realizzabili tramite l’acquisizione della qualifica di AEO, Confindustria Benevento e Agenzia delle Dogane hanno organizzato il focus di approfondimento tenutosi questa mattina sul tema: Sicurezza della catena internazionale di fornitura. Il ruolo delle dogane e la qualifica AEO (Operatore Economico Autorizzato)” attraverso il quale sono stati approfonditi i vantaggi e le agevolazioni derivanti dall’acquisizione dello status.

Il confronto è stato realizzato proprio in una fase in cui si rilevano, per la provincia, dati export in crescita anche nei primi nove mesi del 2023.

Con un valore di merci esportate nel mondo pari a oltre 200milioni di euro si conferma una crescita di oltre il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 31% rispetto al 2021.

Ad aprire i lavori il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito che ha ringraziato l’Agenzia delle Dogane per la disponibilità mostrata e sottolineato il ruolo di Confindustria Benevento nel favorire il confronto con le istituzioni.

Il Presidente di Confindustria ha inoltre accolto con favore l’apertura delle dogane a potenziare l’ascolto delle imprese quale strumento attraverso il quale migliorare le attività di export e rendere più competitive le aziende.

Per l’Agenzia delle dogane sono intervenuti: Maria Alessandra Santillo, Direttore Territoriale Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Carmine Laudiero, Direttore UD-BN Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Carlo de Palma, Responsabile Area Tributi.

I referenti delle Dogane hanno approfondito la normativa del Codice Doganale dell’Unione che prevede , tra l’altro, la possibilità di attribuire lo status di AEO a favore di gli operatori economici e dei loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento.

I benefici per l’AEO sono: minori controlli; compliance doganale e fiscale (intesa quale collaborazione preventiva); scelta del luogo per I controlli; semplificazioni doganali, ecc.

Antonio Affinita , Vice Presidente Confindustria Benevento ha introdotto il panorama industriale della provicia focalizzandosi con maggiore attenzione su quel nucleo di industrie “export-oriented”.

Affinita ha inoltre fornito una panoramica sui dati export in provincia di Benevento sottolineando l’incidenza, pari al 91%, della manifattura sul totale export.

Nel corso dell’incontro sono intervenute le imprese COSMIND srl con Clementina Donisi; I.Me.Va.srl con Liliana Varricchio ; NASHIRA HARDMETALS srl; Vito Campagnuolo che hanno presentato la loro esperienza con l’Agenzia delle Dogane su tematiche quali: esenzione IVA per gli esportatori abituali, riduzione delle accise per alcune lavorazioni specifiche e per il processo di sinterizzazione (trattamento termico di alcuni materiali).