"Cave e Gestione Rifiuti: da problema a risorsa", confronto imprese - Regione Con il presidente di Confindustria Vigorito, in città gli assessori Marchiello e Bonavitacola

Si terrà il prossimo giovedì 29 febbraio alle 15 presso il Centro per l’impiego di Benevento, in via Via XXV Luglio 14, il convegno organizzato da Confindustria Benevento, dedicato alle istanze delle imprese del territorio che operano nel settore estrattivo e nel settore della gestione rifiuti, entrambi strategici.

La filiera estrattiva, che con il suo indotto in Campania valeva 4 miliardi di PIL prima del collasso degli ultimi anni, oggi ha la potenzialità di tornare ad essere un volano di sviluppo grazie ai grandi cantieri infrastrutturali in corso.

La gestione rifiuti urbani in provincia conta 700 posti di lavoro e 80 milioni di fatturato, che con la chiusura di un ciclo integrato non solo possono essere salvaguardati, ma potenziati da nuovi investimenti.

L’iniziativa, organizzata come un momento di incontro e confronto con la Regione Campania, si pone l’obiettivo di individuare congiuntamente (operatori privati e istituzioni) quelle strade in grado di trasformare situazioni di criticità in opportunità di sviluppo.

I lavori, dopo i saluti istituzionali, saranno aperti dal Presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Benevento, Giuseppe Pancione e dal Presidente di Assoambiente, Chicco Testa.

Seguiranno gli interventi dei dirigenti regionali di competenza per le due materie (Italo Giulivo e Antonello Barretta) e l’intervento del Presidente del Consiglio d’Ambito dell’ATO Rifiuti Benevento, Pasquale Iacovella. Interverranno infine gli assessori regionali Antonio Marchiello e Fulvio Bonavitacola. Chiuderà i lavori il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.