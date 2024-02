Confindustria protagonista nel Sannio tra eccellenze e istanze del territorio Alle 11 "I fenomeni di Economy", alle 15 (diretta su Otto Channel tv) evento su cave e ciclo rifiuti

Doppio appuntamento nella giornata di domani con protagonista Confindustria Benevento. Si parte in mattinata, alle 11 con la tappa campana del progetto “I Fenomeni di Economy”, un viaggio, regione per regione, cominciato in Sicilia e proseguito in Calabria e Puglia con l’obiettivo di risalire lo Stivale alla scoperta di imprenditori “innovativi, inclusivi, responsabili”.

L’iniziativa è del Gruppo Economy in collaborazione con Symbola e il Centro studi Tagliacarne (Unioncamere): nel primo caso per l’individuazione delle imprese virtuose, nel secondo per una lettura nuova e originale del territorio.

Ci saranno Il presidente Oreste Vigorito, dell’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello, del direttore di Diligentia Sergio Sgambato e del direttore responsabile di Economy Sergio Luciano.

Poi alle 15, con diretta tv su Ottochannel Canale 16 e streaming su Ottochannel.Tv ci sarà presso il Centro per l’impiego di Benevento, in via Via XXV Luglio 14, il convegno organizzato da Confindustria Benevento, dedicato alle istanze delle imprese del territorio che operano nel settore estrattivo e nel settore della gestione rifiuti, entrambi strategici.

L’iniziativa, organizzata come un momento di incontro e confronto con la Regione Campania, si pone l’obiettivo di individuare congiuntamente (operatori privati e istituzioni) quelle strade in grado di trasformare situazioni di criticità in opportunità di sviluppo.

I lavori, dopo i saluti istituzionali, saranno aperti dal Presidente della sezione ambiente di Confindustria Benevento, Giuseppe Pancione e dal Presidente di Assoambiente, Chicco Testa. Seguiranno gli interventi dei dirigenti regionali di competenza per le due materie (Italo Giulivo e Antonello Barretta) e l’intervento del Presidente del Consiglio d’Ambito dell’Ato rifiuti Benevento, Pasquale Iacovella. Interverranno infine gli assessori regionali Antonio Marchiello e Fulvio Bonavitacola. Chiuderà i lavori il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.