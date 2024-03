Matter Economy è tra i "Fenomeni" della Campania Ferraro: "Priorità a sostenibilità, l’inclusività e l’interazione con il territorio"

La Matter economy azienda che si occupa di servizi ICT applicati ai settori dell’edilizia, Arte, design e Ricerca e sviluppo, è tra le 14 aziende della Campania selezionate e presentate nel corso dell’iniziativa che si è svolta a in Confindustria Benevento ieri.

“I Fenomeni di Economy” è un percorso ideato dalla rivista “Economy” che si struttura attraverso 20 tappe, che toccheranno tutte le regioni d’Italia, nel corso delle quali saranno celebrate le imprese “inclusive, innovative responsabili” scelte in base ad un’accurata selezione e che si sono contraddistinte per ciascuna regione.

“Credo che essere segnalato nella rosa di 14 aziende che a livello campano si sono contraddistinte, sia per Matter Economy un riconoscimento tangibile dell’impegno messo in campo in questi anni di lavoro". Queste le parole di mario Mario Ferraro legale Rappresentante di Matter Economy. "Da sempre diamo priorità ad alcuni asset quali la sostenibilità, l’inclusività e l’interazione con il territorio. Sapere che queste attività siano percepite all’esterno è per noi un segnale importante che ci riempie di orgoglio”.

Matter Economy, si occupa di servizi ICT applicati ai settori dell’edilizia, Arte, design e Ricerca e sviluppo . La vera innovazione e la più grande sfida risiede nel fatto che la società nasce con l’intento di innovare un settore tradizionale come quello delle costruzioni attraverso il Green Building e modelli tecnologici.

Matter Economy è inclusiva perché dà spazio ai giovani. Nella nostra azienda abbiamo 15 dipendenti con età media di 30 anni e continuiamo ad investire in giovani talentuosi che abbracciano il nostro progetto imprenditoriale.

Matter Economy è responsabile in quanto guarda con attenzione ai temi di maggiore sensibilità. Penso ad esempio alla sicurezza sul lavoro rispetto alla quale abbiamo ad esempio SICA (Sistema Immersivo Cantiere Aumentato), per gestire i cantieri da remoto, e il suo spin-off SICA-T indirizzato alla formazione dei lavoratori.

Matter Economy lavora tutti i giorni per creare valore per la comunità di riferimento, interagisce con il territorio nelle sue articolazioni investe nello sport e favorisce la crescita e lo sviluppo sociale ed economico.