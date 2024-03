Protocollo per la mobilità sostenibile, intesa tra enti Accordo per sperimentare decongestionamento del traffico: Ponte Valentino zona pilota

In data 5 marzo 2024 alle ore 11,00, presso la Sala Conferenze del Consorzio Asi di Benevento, verrà siglato il “Protocollo d’Intesa per la Mobilità Sostenibile” promosso dal Comitato Consultivo Provinciale Inail di BN che annovera fra i sottoscrittori:

- l’INAIL –Direzione Territoriale di Benevento (Ente promotore dell’intesa)

- Consorzio Asi di Benevento

- CNA Campania Nord

- Confindustria Benevento

- CGIL Benevento

- CISL Benevento

- UIL Benevento

- Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Benevento.

L’accordo in oggetto nasce dall’esigenza di dare attuazione al D.L. 34/2020 e nella fattispecie a quanto previsto nell’articolo 229, “misure per incentivare la mobilità sostenibile”, ponendosi quale obiettivo la promozione ed elaborazione di un progetto di incentivazione della mobilità sostenibile finalizzato alla riduzione degli infortuni in itinere e delle sostanze inquinanti dei veicoli a motore. Per intraprendere una sperimentazione atta a favorire il decongestionamento del traffico in area urbana si è individuato l’agglomerato industriale di Ponte Valentino quale sito iniziale. In una prima fase è previsto l’interessamento diretto delle Aziende ivi insediate per una partecipazione attiva dei “mobility manager”, mentre il proposito successivo sarà quello di coinvolgere le parti sociali e le maestranze del sito, affinchè una volta verificate le condizioni esistenti si possa interloquire e con i soggetti istituzionali preposti -come il Comune, la Prefettura di Benevento ed altri, per definire gli interventi utili, tra cui di certo un programma di mobilità urbana sicuro e sostenibile, sia finanziariamente che per l’impatto ambientale.