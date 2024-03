Confindustria incontra la scuola: dare ai giovani strumenti per scegliere futuro Incontro con i dirigenti scolastici: "Ragazzi devono conoscere ciò che offre il territorio"

Si è svolto questo pomeriggio presso la sede di piazza Colonna, l’incontro promosso da Confindustria Benevento tra i vertici dell’associazione imprenditoriale sannita: Oreste Vigorito Presidente di Confindustria Benevento, Clementina Donisi, Vice Presidente con delega alla Formazione e Alessio Zollo, Presidente dei Giovani Imprenditori e i dirigenti scolastici degli istituti superiori sanniti, accompagnati dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Sebastiano Pesce e dal Presidente provinciale dell’Associazione Presidi Nazionale, Luigi Mottola.

Obiettivo prioritario dell’incontro: far conoscere alle scuole le azioni che il mondo imprenditoriale promuove nell’interesse dei giovani e stringere sinergie per progetti comuni volti all’orientamento e alla conoscenza, al fine di arginare l’emigrazione giovanile che ha portato solo nell’ultimo anno, oltre 3.500 ragazzi a lasciare il Sannio con un tasso in crescita del 10% negli ultimi 5 anni.

“Credo che i giovani debbano avere la possibilità di scegliere liberamente il loro futuro. Ma perché la loro, sia una scelta consapevole, devono conoscere ciò che questo territorio è in grado di offrire.” Spiega Oreste Vigorito Presidente di Confindustria Benevento. “Per farlo abbiamo individuato un percorso che ci vede collaborare con i dirigenti scolastici spinti dal comune intento di trattenere i giovani sul territorio, offrendo loro opportunità di studio e di lavoro capaci di dare piena soddisfazione alle loro aspirazioni”.

“Stiamo lavorando per rendere strutturale il percorso virtuoso messo in campo con le scuole” spiega Clementina Donisi Vice Presidente di Confindustria Benevento e coordinatrice del progetto. “Da questo intento nasce l’iniziativa “Scegli il tuo futuro”, un progetto volto a supportare i giovani nell’orientamento al loro percorso di studi e lavoro, partendo dalla conoscenza delle realtà industriali presenti sul territorio, per far loro comprendere che anche qui c’è la possibilità di realizzarsi professionalmente. Mettere insieme, conoscenza, formazione ed orientamento è il vero obiettivo per tutti i soggetti coinvolti in questo progetto.

Naturalmente da soli non abbiamo possibilità, c’è bisogno di creare una rete e il confronto e la collaborazione con i dirigenti scolastici rappresenta un momento nel quale sugellare il percorso virtuoso messo in campo che diventerà un punto fermo anche per le annualità scolastiche successive e per completare l’intero impianto attraverso la sottoscrizione di protocolli dai quali far discendere percorsi di PTCO da realizzare presso le aziende.”

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento – chiarisce Alessio Zollo Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento si impegna attivamente nel promuovere l'autoimprenditorialità e la cultura di impresa tra i giovani. Attraverso una serie di iniziative nelle scuole, il gruppo mira a ispirare le nuove generazioni sulle opportunità offerte dall'innovazione imprenditoriale.

Confindustria crede fermamente che investire nell'educazione imprenditoriale giovanile sia fondamentale per trattenere i talenti sul nostro territorio. Attraverso workshop e programmi educativi, il Gruppo Giovani Imprenditori condivide le proprie esperienze e conoscenze per incoraggiare i giovani a esplorare le proprie idee imprenditoriali e sviluppare le competenze necessarie per realizzarle.”