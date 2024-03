L'azienda sannita Mangimi Liverini inserita tra le 200 "Stelle del Sud" I patron Filippo e Michele: "Premiati sforzi su programmazione e innovazione processi"

Un nuovo importante riconoscimento per la Mangimi Liverini SpA inserita tra le 200 aziende italiane, con sede nelle regioni del mezzogiorno, a fregiarsi del riconoscimento di Stelle del Sud 2024.

La classifica è stata stilata da Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato, e da il Sole 24 Ore, in considerazione delle performance ottenute su tre diversi ambiti: la crescita del fatturato, la crescita del numero dei dipendenti e quella delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, nel triennio dal 2019 al 2022.



All’indagine, questa è la prima edizione in assoluto, potevano candidarsi le aziende con almeno un milione di fatturato nel 2022, con la sede legale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con status di indipendenza, con precisi requisiti di onorabilità e fondate prima del 2020.

Statista ha analizzato i dati delle singole aziende e da questi poi ha stilato un ranking indipendente selezionando le prime 200 aziende.



“Questo nuovo traguardo rappresenta – hanno dichiarato con soddisfazione Filippo e Michele Liverini, rispettivamente Direttore amministrativo e finanziario e Direttore commerciale e di stabilimento dell’azienda – il riconoscimento di un lavoro che da diversi anni punta i suoi sforzi sulla programmazione e l’innovazione dei processi e degli impianti. Il premio di Stella del Sud 2024 è per tutti noi uno stimolo a guardare avanti con rinnovata fiducia, pronti per le nuove sfide di un mercato sempre più green”.