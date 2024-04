Innovazione in edilizia: partnership strategica tra Sannio Valley e Soft.Lab L'accordo sottolinea l'impegno congiunto delle due aziende nell'offrire competenze e innovazione

Sannio Valley, nell’attività di partenariare aziende di eccellenza che condividono il proprio Manifesto, firma un nuovo accordo con Soft.Lab, rinomata software house specializzata nella progettazione, sviluppo ed assistenza di prodotti software per l'edilizia, da sempre impegnata a rivoluzionare il panorama dell'edilizia attraverso soluzioni tecnologiche all'avanguardia, con sede a Ponte in provincia di Benevento.

L'accordo sottolinea l'impegno congiunto delle due aziende nell'offrire competenze e strumenti innovativi e affidabili per professionisti e aziende operanti nel settore dell'edilizia. Il partenariato vedrà Soft.Lab impegnata nella condivisione del know-how frutto di quasi cinquant’anni di esperienza nello sviluppo di software tecnologicamente avanzati, mentre Sannio Valley fornirà il suo supporto attraverso programmi di formazione e iniziative di networking che connetteranno le aziende locali con le nuove tecnologie. Insieme, le due entità lavoreranno per garantire che le imprese delle aree interne possano competere su scala globale, beneficiando delle ultime innovazioni nel campo del software e della digitalizzazione.

"Il futuro dell'edilizia è nell'innovazione tecnologica e nella collaborazione strategica", ha dichiarato il Presidente di Sannio Valley, Carlo Mazzone. "Siamo entusiasti di unire le forze con Soft.Lab per supportare lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia che trasformeranno il modo in cui si progetta e si costruisce. Questa partnership rappresenta un passo significativo verso un settore edilizio più efficiente, sostenibile e orientato al futuro. Aggiungo, a livello personale, di essere particolarmente emozionato per questa firma in quanto ho un rapporto di collaborazione con Soft.Lab che dura da oltre 20 anni. Posso così cogliere l’occasione per ringraziare anche il

grandissimo Ing. Dario Pica, founder storico dell’azienda, per la stima che mi ha dimostrato in tutti questi anni e per quanto egli ha portato a livello nazionale di innovazione digitale e tecnologica in un comparto solo apparentemente tradizionale come l’edilizia". D’altra parte, il CEO di Soft.Lab, l’Ing. Giuseppe Pica, ha espresso grande fiducia nel potenziale di questa collaborazione: "La visione di Soft.Lab si allinea perfettamente con i principi del Manifesto di Sannio Valley. Siamo fiduciosi che il network tra imprese sia una forza indispensabile

per l’innovazione, specialmente in un’area ricca di potenziale come la nostra. Questo partenariato con Sannio Valley rappresenta un passo avanti verso la condivisione e l’ampliamento delle competenze tra realtà differenti, ma che condividano stessi obiettivi potendo far partire una vera trasformazione tecnologica delle aree interne".

Questa partnership segna l'inizio di un nuovo capitolo nell'evoluzione dell'edilizia, in cui l'innovazione e la collaborazione sono al centro della trasformazione del settore. Sannio Valley e Soft.Lab si impegnano a lavorare insieme per investire in giovani che cambieranno il volto dell'edilizia moderna.