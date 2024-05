Career Day Confindustria: 100 studenti con "Scegli il tuo futuro" Donisi: "Progetto che portiamo avanti con determinazione"

Sono oltre 100 gli studenti aderenti al career day tenutosi questa mattina presso l’Istituto Superiore G. Alberti e promosso da Confindustria Benevento nell’ambito del progetto “Scegli il Tuo Futuro”.

Ad essere coinvolte nell’iniziativa le classi 4° e 5° degli indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing; Chimica, Materiali e biotecnologie, Turismo.

La giornata di lavori si è aperta con i saluti introduttivi della Dirigente Scolastica, Silvia Vinciguerra e della Vice Presidente, Clementina Donisi, l’incontro è proseguito con l’illustrazione dei profili dei tre indirizzi selezionati.

Dopo questa prima fase si è dato spazio al confronto con le aziende coinvolte: Antum Hotel, Codexa, Cornaglia Sud, Ecologia Sannita, Erbagil, Gate 88 di Teresa Romano, Ian Chem, Powerflex, Rotolando verso Sud, Tenuta La Fortezza;

“Portiamo avanti con determinazione il progetto “Scegli Il tuo Futuro” attraverso il quale creiamo momenti di affiancamento e di collaborazione tra il mondo produttivo e quello della formazione- Spiega Clementina Donisi Vice Presidente di Confindustria Benevento”.

La risposta degli studenti e quella delle imprese è sempre molto positiva in quanto attraverso la conoscenza è possibile acquisire informazioni e creare le basi per la costruzione di importanti sinergie, sia per l’attivazione di percorsi Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) che per la creazione di opportunità di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Confindustria crede nell’importanza di trattenere i giovani sul territorio e con questo spirito porta avanti un format di riferimento per la comunità”

“A nome della comunità scolastica desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Confindustria e alle aziende che sono intervenute. Dichiara la dr.ssa Silvia Vinciguerra, Dirigente scolastica IIS ALBERTI DI BENEVENTO.

La sinergia tra istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro è fondamentale per trasmettere ai giovani un concreto e solido messaggio di fiducia nel loro futuro. Cultura e formazione professionale non sono momenti distinti nella progressione di un individuo; infatti è dalla loro interazione che si definisce la costruzione di una solida personalità in grado di spendere le competenze acquisite in qualsiasi settore lavorativo.”