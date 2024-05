Affitti in nero a studenti: Benevento tra le città con più irregolarità L'indagine di Udu, Cgil e Sunia

La continua emergenza abitativa che colpisce gli studenti universitari da due anni non vede fine e in questo contesto il mercato degli affitti per i fuorisede diventa sempre più problematico. Dal monitoraggio effettuato da Udu, Cgil e Sunia nello scorso novembre a Palermo il numero degli affitti in nero supera il 15 per cento, tra i più alti d'Italia. Il primato negativo è di Napoli e Catania con il 20 per cento, seguono Palermo e Benevento . Se, però, si aggiungono anche le irregolarità parziali, come cifre non concordate espressamente dal contratto, la guida stima che la percentuale di contratti irregolari verosimilmente supera il 10 per cento a livello nazionale. La 'Guida agli affitti per studenti fuorisede' è un vademecum di 40 pagine che fornisce istruzioni dettagliate e consigli pratici, dalla ricerca dell'alloggio alla stipula del contratto di locazione, fino agli aspetti fiscali e alle agevolazioni.