Caree Day Confindustria: 180 ragazzi a confronto con le aziende sannite Vigorito: "Importante che i ragazzi trovino aziende che li ascoltano"

Oltre 180 studenti a colloquio con 30 aziende nel corso del Career Day organizzato questa mattina Confindustria Benevento unitamente all’Istituto I.T.I.S. “G. Bosco Lucarelli.

Numeri considerevoli che testimoniano la fattiva collaborazione del mondo delle imprese e di quello dell’istruzione. Ccc

Nel corso della Career Day sono stati presentati gli indirizzi di studio: Elettronica, Elettrotecnica e Automazione; Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Nel merito il patron di Confindustria Oreste Vigorito ha spiegato: "Nei programmi iniziali del mio mandato c'era proprio rafforzare questo connubio con la scuola, per questo ringrazio in particolare la mia vicepresidente Clementina Donisi, la dirigente Fedele, le aziende e i ragazzi. E' importante dar loro l'idea di un mondo del lavoro che li può accogliere senza bisogno di segnalazioni o sotterfugi. Confindustria ha anche fatto un accordo per mettere a disposizione spazi all'interno della nuova sede destinati a corsi e formazione: io sognavo una scuola come questa, con componenti della società civile che avessero radici nei ragazzi e rami negli uomini. Questa iniziativa vede sempre più ragazzi e sempre più aziende partecipare: vuol dire che forse stiamo facendo qualcosa di buono. Quando le parti di un progetto dialogano, con lo stesso obiettivo e rispettando le diversità vuol dire portare contributi e ottenere risultati. E sinceramente vedere questi corridoi pieni di ragazzi entusiasti che ci siano aziende che li acoltano evidenzia la bontà di quanto si sta mettendo in campo".



E la dirigente Maria Gabriella Fedele: "Un connubio virtuoso, ma anche concreto. Questi incontri non sono casuali, ma strutturati per far sì che le aziende espongano i loro bisogni e li incrociano con le competenze dei ragazzi. Il mondo del lavoro non prescinde da conoscenza e dal sapere ovviamente: gli studi contiunuano anche nel mondo professionale, perché le competenze tecniche di oggi saranno superate tra un anno e mezzo, e quindi la formazione professionalizzante diventa fondamentale".

All’iniziativa hanno partecipato le aziende associate a Confindustria Benevento Adecco, Codexa, Cornaglia Sud, Cosmind, EPG (European Pizza Group), Ficosa, Martino Nardone, Matter Economy, Microgame, Muga ict, Idnamic, Nashira Hardmetals, Powerflex, Ram Consulting che con la loro presenza hanno testimoniato la forte attenzione verso i giovani del territorio.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Scegli il tuo futuro“ ideato da Confindustria Benevento per affiancare e avvicinare i giovani al mondo delle imprese e della formazione attraverso incontri dedicati grazie i quali offrire un quadro complessivo delle opportunità lavorative e di studio che il nostro territorio offre.

“Scegli il tuo futuro”, solo nell’ultimo anno ha realizzato 20 incontri coinvolgendo oltre 2000 studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Oltre alle aziende iscritte a Confindustria Benevento erano presenti all’iniziativa le aziende: A Software factory, Agrimacchine Panella, Affare trattore Intractor, Agrodigit, Apis Agenzia per il lavoro, DADAnext,), , CSC informatica, Fadora, Geolumen, Next, , Spazio lavoro, Termotrade, Topview, V-energy, Umberto Rosiello ricambi auto.

A completare l’offerta: l’Università degli Studi del Sannio, Università Giustino Fortunato, ITS Energy Lab, ICT Campus. Le aziende sono state individuate dall’istituto inviando loro le competenze in uscita degli studenti, in merito alle varie articolazioni. Queste hanno quindi selezionato quelle maggiormente corrispondenti al fabbisogno aziendale. È questa una evidente dimostrazione di come la scuola interviene sul territorio