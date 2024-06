Caserta - Benevento, Zinzi: "Iter va avanti grazie a Salvini" "Sarà inserito nell'aggiornamento 2025 del contratto di programma Anas"

"L'iter per il collegamento autostradale Caserta-Benevento, per cui il MIT prevede un finanziamento di un miliardo e mezzo, va avanti e sarà inserito nell'aggiornamento 2025 del contratto di programma Anas. Merito dell'impegno del ministro Salvini che da subito si è speso per sbloccare cantieri e opere in tutta Italia, da Sud a Nord, aprendo una nuova stagione per il Paese dopo anni in cui i troppi 'No' hanno ingessato il Paese, la sua crescita e lo sviluppo dei territori". Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. (