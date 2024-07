Confindustria. 7° Incontro itinerante della Manifattura presso Idinamic Italia “IOT e Sensoristica Intelligente applicata alla manutenzione”

E’ programmato per il prossimo 4 luglio con inizio alle 10 presso la sede della IDINAMIC ITALIA, a Pietrelcina, il settimo incontro itinerante della Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica focalizzato sull’ “IOT e Sensoristica Intelligente applicata alla manutenzione”.

L’iniziativa mira a rafforzare la rete delle imprese appartenenti al network confindustriale favorendo la conoscenza e sugellando i legame delle stesse con i tasselli fondamentali del territorio.

L’incontro sarà l'occasione per conoscere le opportunità di accesso ai servizi del Polo Regionale per l'Innovazione Digitale Evoluta (PRIDE), di cui Confindustria Benevento è entità affiliata.

I lavori, dopo i saluti del vicepresidente di Confindustria Benevento e ospitante della mattinata, Claudio Monteforte, saranno aperti dal Coordinatore dell’Edih PRIDE, Edoardo Imperiale e dal Direttore di Confindustria Benevento, Anna Pezza, che illustreranno il ruolo di PRIDE e i servizi cui le aziende possono accedere.

Dopo gli interventi tecnici, il Presidente della Sezione Manifattura Impiantistica e Meccatronica Davide De Pasquale, coordinerà un momento di dibattito con la presentazione di scenari aziendali ed esperienze reali di utilizzo della sensoristica avanzata.

Sono previsti gli interventi delle aziende: Cosmind srl; Idnamic Italia srl, Matter Economy srl; EasyVia srl, Offtec srl.

La sensoristica è una tecnologia sempre più centrale nei processi produttivi e nel controllo della qualità del prodotto lungo tutte le sue fasi di vita. L’importanza dell’utilizzo di sensori abbinati alla IoT è legata al monitoraggio dei processi, allo scopo di ottimizzarli e di ridurne i costi, ma non solo. La Iot e l’utilizzo di sensori sono quindi due elementi fondamentali per trarre vantaggio dai dati, per efficientare i processi, ridurre gli sprechi e i costi interni.