Finanza agevolata per le imprese, accordo al Consorzio Asi Saranno presenti il presidente Vessichelli e il sindaco Mastella

Presso la sala conferenze dell’Asi di Benevento, domani 11 luglio, verrà siglato un accordo di collaborazione fra il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento e la SEF Consulting, alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Nell’occasione, il presidente Domenico Vessichelli e il CEO Errico Formichella presenteranno alla stampa e alle aziende le finalità dell’accordo in parola che si sostanzia nella fornitura, alle imprese, di servizi di informazione qualificata in materia di finanza agevolata e consulenza direzionale.

L’evento in coerenza con le caratteristiche proprie dell’Asi, quale Ente promotore di Sviluppo, rappresenta un’opportunità unica per le imprese al fine di creare condizioni sempre migliori per il segmento produttivo.

In seguito alla ratifica la società fornirà alle aziende richiedenti assistenza nell’attività di scouting, di stesura e presentazione progetti fino alla gestione e rendicontazione dei fondi ottenuti, siano essi nazionali, regionali o europei.