"Imprese stellari": Confindustria celebra l' eccellenza sannita Vigorito: "Riconoscimento alla categoria del fare"

Dinanzi ad una platea di circa 400 ospiti, alla presenza della stampa, di autorità e istituzioni, sono state premiate le imprese sannite che si sono particolarmente distinte nella loro storia produttiva.

23 i premi assegnati nella seconda edizione di “Imprese Stellari” in otto categorie del premio a cui si aggiungono quattro premi speciali attribuiti direttamente dalla Commissione di Valutazione presieduta da Gerardo Casucci e formata da Gilda Benevento e Clementina Donisi.

La nascita di una Commissione ad hoc è una delle novità del premio di quest’anno, che è partito con un avviso pubblico rivolto a tutte le imprese del territorio, promozionato attraverso uno spot dedicato e che ha consentito di raccogliere un bel numero di candidature.

“La selezione è stata particolarmente complessa per la qualità e l’autorevolezza delle imprese in concorso” ha dichiarato il presidente della commissione Casucci. “Abbiamo voluto premiare proprio le realtà più nascoste, meno visibili, perché il premio nasce per loro. Per farle uscire dall’ombra e dare merito a chi produce, innova e contribuisce a generare occupazione e ricchezza su questo territorio”.

“Sono particolarmente orgoglioso della riuscita di questa manifestazione.” Le parole del leader degli industriali Oreste Vigorito “Confindustria Benevento ha lavorato in questi anni per dare alle imprese del territorio la rappresentanza e lo spazio che meritano, costruendo un palcoscenico sul quale le vere protagoniste sono loro, con le loro produzioni, la capacità di innovare, di esportare, di creare lavoro, sporcandosi le mani e con la fatica di intere famiglie impegnate nella sfida quotidiana del fare impresa. La grande affluenza di questa sera è un riconoscimento alla categoria del fare.”

I premi sono stati conferiti dal Vice Sindaco della città di Benevento Francesco De Pierro, dal Presidente dell’Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci, dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano, dal Senatore Domenico Matera, dal Deputato Francesco Maria Rubano, dal Presidente della Provincia Nino Lombardi, dal Rettore dell’Università degli studi del Sannio Gerardo Canfora, dal Commissario Straordinario della CCIAA Irpinia Sannio Girolamo Pettrone.

Sponsor dell’evento con un premio speciale dedicato alle imprese che hanno investito in sostenibilità, BANCO BPM SPA presente con il condirettore generale Domenico De Angelis, Giuseppe Boscaino, responsabile mercato corporate Centro Sud e Marco Guerreschi Responsabile Centro Imprese Salerno.

Domenico De Angelis – Condirettore Generale del Banco BPM ha dichiarato “Siamo onorati di sostenere anche quest'anno Imprese Stellari, l'iniziativa che intende premiare l'eccellenza delle imprese di questo territorio. In particolare il riconoscimento assegnato da Banco BPM è conferito a quelle aziende che hanno intrapreso un percorso virtuoso verso la sostenibilità, raccogliendo le sfide e le opportunità che esso offre.”

I PREMIATI

Categoria Resilienza

Il premio è stato riconosciuto alle aziende Ocone Domenico & Renato spa; Sidersan spa; Scuotto Impianti srl; Tecnocostruzioni srl per la longevità e la persistenza nello svolgimento dell’attività aziendale, tenendo conto dell’anno di iscrizione in CCIAA.

Categoria Innovazione

Il premio è stato riconosciuto alle aziende ASIA Benevento srl; Erbagil srl, titolari di almeno un brevetto che hanno evidenziato una importante capacità di innovazione di prodotto e/o di processo.

Categoria Fedeltà

E’ un premio riservato alle aziende storicamente iscritte in Confindustria Benevento, alle quali l’associazione ha riconosciuto un simbolo per la fedeltà dimostrata in questi anni.

Il premio Fedeltà, per l’edizione Imprese Stellari 2024, è stato conferito a: Centro Diagnostico San Marco srl; GEPOS srl; Lampugnale srl.

Categoria Giovani e Start-up

Il premio è stato riconosciuto a giovani imprese e a start-up. La categoria è stata ideata per dare fiducia ai giovani e stimolarli all’auto imprenditorialità e alla capacità di rendersi artefici del proprio destino. Il premio Giovani e Start-up, per l’edizione Imprese Stellari 2024, è stato conferito a: Ecologia Sannita srl; DC 4 Travel srl; Easyvia srl.

Categoria Banco BPM

Banco BPM ha dato un riconoscimento alle imprese Erbagil srl; Mangimi Liverini spa; Sidersan spa che, in sinergia con l’istituto, hanno realizzato investimenti che si sono particolarmente distinti per la sostenibilità, mettendo in evidenza le performance aziendali dal punto di vista dell’impatto sociale, ambientale ed economico.

Categoria Onorabilità

Il premio è stato conferito a Sannio Diesel Service srl e SIRFA srl imprese che con il proprio operato hanno contribuito in modo continuativo alla promozione dell’economia locale, ispirandosi a valori del fare impresa coerenti con il rispetto delle persone e del territorio.

Categoria Occupazione

Il premio Occupazione è stato conferito a Consorzio Stabile Medil scpa; Grafiche Iuorio in partnership con Scuola La Tecnica. Queste imprese grazie alla propria attività hanno generato un incremento di posti di lavoro dando spazio in particolare a giovani e donne. E’ un premio ideato anche per offrire un riconoscimento a chi investendo su una formazione mirata, è stato in grado di favorire la nascita di figure professionali coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro.

Categoria Eccellenza

Il premio è stato conferito a Cillo srl, G8 mobili srl e Idnamic Italia srl ed è un riconoscimento per quelle aziende che si sono contraddistinte a vario titolo per una esperienza di successo nel loro settore.

Premi Speciali

Nell’ambito della serata la Commissione ha deciso di riconoscere alcuni premi speciali ed in particolare:

Un premio alle imprese edili, che contribuiscono per l’8% alla formazione del PIL provinciale premiate nelle persone del Presidente di Ance Benevento Mario Ferraro, del Presidente della Cassa Edile di Benevento Fulvio Rillo e del Presidente del Formedil Benevento Albano Della Porta.

Un premio “Riscatto e Sviluppo” conferito all’imprenditore Cosimo Rummo SPA per la straordinaria capacità di sollevarsi dopo l’alluvione del 2015.

Un premio “Orgoglio Sannita” conferito alla famiglia Abbatiello che ha dato lustro al Sannio per la capacità di stare sul mercato coniugando innovazione e tradizione, qualità e sicurezza.

Un premio “Cittadinanza imprenditoriale sannita” conferito a Oreste Vigorito che ha creduto nelle potenzialità del Sannio creando, sullo stesso, benessere sociale ed economico.