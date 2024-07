Discepolo: "Ok a Piattaforma logistica, ora scalo merci a Benevento con Fsc" L'assessore: "Auspichiamo che all'opera in Valle Ufita possa affiancarsi quella a Ponte Valentino"

"La piattaforma logistica della Valle dell'Ufita è un' opera strategica di grande impatto, nella quale la Regione Campania ha sempre creduto e che ha finanziato con proprie risorse Siamo impegnati da tempo su questa area ad immaginare un percorso di sviluppo che parte da importanti opere infrastrutturali in corso di realizzazione, come la Linea AV. /AC Napoli-Bari e la nuova Stazione Hirpinia, e lavoriamo a specifiche linee di azione che trovano un quadro di riferimento nel Masterplan della Valle dell'Ufita". Lo afferma, in una nota, Bruno Discepolo assessore al Governo del Territorio della Regione Campania. "Auspichiamo che a questa opera possa presto affiancarsi il finanziamento della Piattaforma Logistica di Ponte Valentino a Benevento , inserito dalla Regione stessa nell'elenco delle opere da finanziare con i Fondi Fsc", concludono Discepolo.