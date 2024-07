"Social Crossing Team": Confindustria punta alla formazione per lo sviluppo Vigorito e De Vizia: "Imprenditori al centro: Irpinia e Sannio territori che devono confrontarsi "

Si chiama “Social Crossing Team”, ed è il corso di formazione organizzato da Confindustria Campania e riservato a personale e imprenditori aderenti al sistema regionale dell'Unione Indistriali che è stato presentato ieri nella sede di Unindustria Servizi di Confindustria Benevento.

“Social Crossing Team. Sinergie per contare di più”, finanziato dalla Regione Campania con Fondi FSE della programmazione 21/27, si pone l’obiettivo di accrescere, mediante lo scambio di esperienze e la formazione su focus specifici di attualità, la capacità di fare squadra e di migliorare il dialogo all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

Un percorso formativo gratuito riservato al personale e agli imprenditori aderenti a Confindustria, con lezioni in presenza presso le sedi accredita o a distanza.

Tra i temi affrontati la programmazione comunitaria e i metodi decisionali di concertazione, con uno sguardo all'introduzione alle istituzioni europee e ai metodi decisionali e di concertazione nei processi comunitari, alla programmazione '21-27 e ai regolamenti comunitari, ai Programmi Operativi Nazionali con il contributo delle parti sociali nella loro programmazione ed attuazione, ovviamente prendendo in esame case history e visite aziendali in eccellenze come ad esempio in “Mangimi Liverini Spa”, azienda leader nella produzione commercializzazione di mangimi destinati agli animali da reddito.

Saranno analizzate poi tematiche fondamentali come gli incentivi all'occupazione, con le misure a sostegno delle imprese o le crisi aziendali e i relativi processi di ristrutturazione, con la contrattazione di II livello e il welfare aziendale, con analisi di case history e visite in eccellenze come “Rummo spa”, leader mondiale nel settore alimentare, produttrice di pasta e semola di grano duro. Si analizzerà anche il sistema della rappresentanza, e in particolare il mondo di Confindustria, guardando ai sistemi sinergici e alle più efficaci metodologie di comunicazioni.

Grande attenzione anche per il tema della sostenibilità, dell'ambiente in considerazione del contesto e dell'evoluzione dei trend.

La formazione dunque come strumento per raggiungere obiettivi e non mero obiettivo finale .

Dopo la presentazione delle aziende partecipanti è intervenuto il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito: "uno dei complimenti più belli che ho ricevuto è che nonostante la carriera che ho fatto io sia rimasto lo stesso di quando ero giovane. Vedere la sala gremita con tanti imprenditori e soprattutto imprenditrici per frequentare il corso è un orgoglio. Se c'è una cosa che abbiamo fatto è stato mettere gli imprenditori al centro, aprire le finestre insomma, inclusa quella di Palazzo Santa Lucia come detto ad inizio mandato. Il confronto è sempre positivo. Sannio e Irpinia sono territori simili: non sempre contano i numeri, ma contano le persone. Abbiamo chiesto una modifica statutaria per fare durare la presidenza almeno tre anni e abbiamo aperto la presidenza di Confindustria Campania anche a chi non è presidente di territoriale ma viene indicato da una delle territoriali".

Presente anche il presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia: "È il mio esordio da presidente di Confindustria Regionale: più ci si frequenta, più c'è confronto e più si cresce: le Confindustrie di Avellino e Benevento devono confrontarsi, perché sono associazioni forti nella vita sociale e non solo delle due province. La formazione oggi è importantissima e fa la differenza: trent'anni fa mai avremmo pensato di non avere mano d'opera, e oggi non possiamo permettercelo".