Coldiretti: "Olio campano va inserito sempre di più sulle nostre tavole" Grande successo per l'evento Extra in tour 2024

L’Olio extravergine della Campania chiede spazio a tavola. Questo l’invito partito dal vicepresidente nazionale della Coldiretti Gennarino Masiello in occasione della premiazione del concorso a tappe Extra in Tour Benevento 2024. “L’olio extravergine deve essere inserito nei menù di mense pubbliche e private per raggiungere il duplice obiettivo di una più capillare diffusione del prodotto e di un reddito maggiore per le aziende olivicole”.

Extra in Tour Benevento 2024 è stato molto altro. L’evento, ospitato dalla sala convegni del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio, si è aperto con la presentazione del responsabile organizzativo Armando Di Giambattista. Hanno fatto seguito i saluti del vicesindaco di Montesarchio Morena Cecere, del consigliere delegato all’agricoltura dello stesso comune Umberto Schipani, il direttore del museo Vincenzo Zuccaro della Presidente di Aprol Campania Veronica Barbati e dello stesso vicepresidente Masiello.

I partecipanti alla finale sono stati seguiti e valutati dalla commissione tecnica per la valutazione dei numerosi oli in concorso sia con etichetta, ma anche degli oli per autoconsumo, comunque ammessi in concorso per l’assegnazione di un premio speciale denominato Amici del Premio Extra in tour.

Contemporaneamente sono anche partiti due percorsi formativi articolati in una visita guidata al Museo e in un corso di avvicinamento all’olio. Quest’ultimo svolto in un’aula preparata all’interno della Torre di Montesarchio in collaborazione con l’associazione Sentinelle della Torre, riservati ad un totale di circa sessanta appassionati divisi in due gruppi.

Questo l’elenco dei vincitori di Extra in tour Benevento 2024:

Per il Premio giuria popolare, l’azienda agricola Pasquale Longo di San Lorenzello (BN) con olive molite presso il Frantoio Romano di Ponte (BN), consegnato da Petronilla Nista e Mario Martino e ritirato dallo stesso Longo Pasquale.

Per il Premio Amici dell’Etra in tour, riservato ad oli extravergine per autoconsumo, l’azienda agricola Silvana Furno di San Nicola Manfredi (BN) con olive molite presso il Frantoio Romano di Ponte (BN), consegnato da Filomena Varrone presidente di Coldiretti Pontelandolfo e ritirato da Raffaele Buono responsabile ufficio Coldiretti Montesarchio.

Per il Premio Extra in tour Benevento, categoria fruttato leggero:

il primo classificato è stato il Frantoio Romano di Ponte (BN) con etichetta Gold e olive molite presso lo stesso Frantoio Romano, consegnato da Gerardo Dell’Orto direttore di Coldiretti Benevento e ritirato da Alberto Romano titolare del Frantoio Romano.

il secondo classificato è stato il Frantoio Viglione Iuri di Apollosa (BN) con olive molite presso lo stesso Frantoio Viglione, consegnato da Mino Mortaruolo consigliere regionale della Campania e ritirato da Giuseppe Viglione.

il terzo classificato è stata l’azienda agricola Carmine Votino di Montesarchio (BN) con etichetta Entroterra e olive molite presso lo stesso Frantoio Mazzone di Campoli M.T. (BN), consegnato da Ettore Rossi responsabile Laboratorio felicità pubblica e ritirato dallo stesso Carmine Votino.

Per il Premio Extra in tour Benevento, categoria fruttato medio:

il primo classificato è stata l’azienda agricola Pasquale Longo di San Lorenzello (BN) con olive molite presso il Frantoio Romano di Ponte (BN), consegnato da Morena Cecere vicesindaco del Comune di Montesarchio e ritirato dallo stesso Longo Pasquale.

il secondo classificato è stata l’azienda Olearia Russo di Montesarchio (BN) con olive molite presso lo stesso Olearia Russo, consegnato da Mario Cecere presidente Taburno trekking e ritirato da Giusy Russo.

il terzo classificato è stata l’azienda Pan Bio&Earth di Montesarchio (BN) con olive molite presso lo stesso Olearia Russo, consegnato da Umberto Schipa consigliere comune di Montesarchio e ritirato da Pasquale Roviezzo titolare l’azienda Pan Bio&Earth.

Per il Premio Extra in tour Benevento, categoria fruttato intenso:

il primo classificato è stata l’azienda Bosco de’ Medici di Pompei* (NA) con olive molite presso il Frantoio Romano di Ponte (BN), consegnato da Gennarino Masiello vicepresidente nazionale Coldiretti e ritirato Alberto Romano titolare del Frantoio Romano.

il secondo classificato è stato il Frantoio Romano di Ponte (BN) con etichetta Ortice Bio e olive molite presso lo stesso Frantoio Romano, consegnato da Tommaso Nicola Grasso Sindaco di Campoli M.T. e ritirato da Alberto Romano titolare del Frantoio Romano.

il terzo classificato è stato il Frantoio Lombardi di San Giorgio L.M. (BN), con olive molite presso lo stesso Frantoio Lombardi, consegnato da Michele Trimarco presidente Assaggiatori associati e ritirato da Luca Lombardi titolare del Frantoio Lombardi.