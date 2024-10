La Patente a Crediti nei cantieri, strumento per la sicurezza sul lavoro Ance Benevento approfondisce le novità e lancia il percorso di incontri periodici sul tema

“Nata per migliorare la sicurezza nei cantieri, la patente a crediti mira a selezionare, attraverso parametri di sicurezza e competenza, coloro che possono operare”. Queste le riflessioni di Mario Ferraro, Presidente di ANCE Benevento che ha promosso l’iniziativa organizzata questa mattina presso il Teatro De Simone.

“Ringrazio la presenza dell’INL con il direttore territoriale Damiani e il direttore Interregionale. Pantania - ha rimarcato Ferraro - ente con il quale abbiamo avviato un positivo dialogo e promosso iniziative volte alla diffusione di una maggiore consapevolezza e cultura su salute e sicurezza nei cantieri.

E proprio sulla scia di questo rapporto di collaborazione, che abbiamo condiviso con il direttore Damiani la possibilità di sviluppare incontri periodici tra ente e imprese su temi specifici inerenti la sicurezza, così da uniformare comportamenti e prassi alle norme nel rispetto dei vari decreti emanati. L’adempimento, ricorda Ferraro, interessa circa 900.000 operatori del settore. Proprio in virtù di tale portata come ANCE abbiamo partecipato e ci siamo confrontati con il Ministero del Lavoro, per concordare uno strumento che puntasse alla vera qualificazione preventiva delle imprese, senza tramutarsi in mero adempimento.

Abbiamo giustamente ottenuto - ha poi ricordato il numero uno di Ance - l’esclusione della patente per imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA anche se questo esonero non esime l’impresa appaltatrice dal controllo dei suoi subappaltatori e di tutto coloro che entrano in cantiere per svolgere lavori e posa in opera. Sullo strumento il Sistema ANCE ha espresso inizialmente delle perplessità sul rischio che lo strumento potesse tramutarsi in un mero atto burocratico a carico delle imprese, e di tutti i soggetti che lavorano in cantiere (dall’artigiano, al fornitore che fa posa in opera, all’impiantista..).

Ricordo che ad oggi abbiamo una procedura semplificata fino al 31 ottobre, che consente di poter accedere e lavorare in cantiere, attraverso l’invio di una pec. Dopo quella data è necessario inviare la vera e propria istanza sul portale dell’ispettorato nazionale. Siamo e saremo accanto alle imprese , associate e non, che avessero bisogno di assistenza e chiarimenti rispetto all’introduzione del nuovo strumento che, come tutte le novità, porterà incertezze interpretative e applicative”.

Il convegno ha visto gli interventi di Mario Ferraro: Presidente ANCE Benevento; Maria De Feo. Vice Prefetto Vicario Benevento; Giuseppe Patania: Direttore della Direzione Interregionale del lavoro Sud INL; Diodoro Tommaselli: Presidente Ordine Architetti Benevento; Ivan Verlingieri: Presidente Collegio dei Geometri di Benevento; Pasquale Urciuoli Responsabile INAIL Benevento/Avellino; Fabio Pontrandolfi Responsabile dei temi della salute e sicurezza Confindustria Nazionale; Francesco Damiani Direttore INL Benevento/Avellino; Angelo Nuzzolo Coordinatore Formedil Benevento; Antonio Zanaboni Dirigente CQOP SOA.

L'evento è il primo di una lunga serie di incontri e momenti di confronto con l'INL, per rafforzare un rapporto di collaborazione con l'Ispettorato, sensibilizzazione e informazione delle nostre imprese sui temi della salute e sicurezza. Sono stati concessi crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Ingegneri e al Collegio dei Geometri. Ance infine ringrazia per il contributo le aziende CQOP SOA, Ecologia Sannita, Oceano Trading, Unicalce PREMIER, presenti all'evento con un corner dedicato per fornire informazioni, cataloghi e brochure ai partecipanti.