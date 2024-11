"Costruire" tema del PMI Day 2024 Il 22 novembre la Giornata Conclusiva presso il Teatro Comunale

E’ programmata per il prossimo 22 novembre, con inizio alle ore 9.30 presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele a Benevento l’evento conclusivo del PMI DAY 2024 organizzato da Confindustria Benevento Piccola Industria.

Il PMI DAY è un’iniziativa, realizzata su scala nazionale, giunta alla quindicesima edizione, che ha lo scopo di aprire, al mondo scolastico, per un giorno le porte del sistema produttivo.

Il format messo in campo dalla Territoriale di Benevento prevede un percorso di visite aziendali realizzate dal 6 al 20 novembre e la conclusione dei lavori nell’ambito di un convegno, programmato per il 22 novembre, anche alla presenza degli studenti coinvolti durante le visite aziendali al fine di avere un feedback sull’esperienza vissuta e di chiudere un percorso conoscitivo.

Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti ma la protagonista del PMI DAY è l’impresa che fa conoscere alle nuove generazioni le opportunità che la stessa è in grado di offrire, i valori che la ispirano e l’impegno che quotidianamente profonde sul territorio.

“Il PMI DAY, spiega Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento è l’occasione concreta per avvicinare gli studenti al sistema produttivo locale. Attraverso visite strutturate facciamo conoscere il funzionamento di un’azienda e consentiamo ad un numero sempre più significativo di studenti di guardare le imprese quali occasioni per il proprio lavoro. Il coinvolgimento attivo del sistema produttivo favorisce la partecipazione delle scuole che aderiscono sempre più numerose all’iniziativa, comprendendone lo scopo e apprezzandone le finalità”

Il tema Costruire ha consentito una ampio coinvolgimento grazie ai molteplici significati che lo stesso assume: Costruire la consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle, Costruire il sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani, Costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti e l’intelligenza artificiale al servizio di

creatività, immaginazione e conoscenza. Costruire il dialogo e lo scambio tra culture e popolo diversi.

La giornata conclusiva è programmata per il 22 novembre ed il programma dei lavori, moderati dalla giornalista Sonia Lantella, prevede: alle 9.30 i saluti dell’On. Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e di Sebastiano Pesce – Dirigente Ufficio scolastico provinciale; alle ore 10.00 l’introduzione sarà affidata a Mario Rosa: Delegato PMI DAY (Piccola Industria Confindustria Benevento) e a Giovanni Caturano Consigliere Piccola Industria Confindustria Benevento; Il Case History – Il calcio alla “Strega” è affidato a Oreste Vigorito – Presidente

Confindustria Benevento e Presidente Benevento Calcio. Le conclusioni saranno a cura di Claudio Monteforte – Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento.

Sponsor dell'evento: Fabbriche Riunite Torrone Benevento spa; Idnamic Italia srl; Mangimi Liverini spa, MOT. TAM. srl.