Luce gas e fibra, aperto a Morcone il quarto punto Fontel del Sannio - FOTO Zotti: "Fondamentale che i nostri clienti abbiano un riferimento e un consulente con cui parlare"

“Ai miei collaboratori quotidianamente ricordo che prima di vendere dobbiamo fare consulenza. Parlare con i clienti e spiegare loro tutto ciò che c'è da sapere”.

Così Luca Zotti, responsabile dei punti Fontel (Luce, gas e Fibra) del Sannio, che ieri ha inaugurato il quarto punto vendita nel Sannio. Dopo Ponte, Benevento e Telese Terme, taglio del nastro anche a Morcone, in via Roma 11.

“Riscontriamo una presenza importante di clienti nei nostri store e per questo ci stiamo espandendo” ha spiegato Zotti che rimarca: “Tutti hanno bisogno di un consulente con cui interfacciarsi. Abbiamo il dovere e la competenza per spiegare, in presenza, le problematiche che riguardano ad esempio le bollette e le forniture di energia elettrica, gas e fibra”.

La famiglia Fontel nel Sannio promette di crescere ancora: “Stiamo lavorando per aprire anche a Montesarchio per servire gli utenti della Valle Caudina, mentre il prossimo mese apriremo una sub agenzia a San Bartolomeo in Galdo”.

Al taglio del nastro, dopo la benedizione del parroco padre Raffaele, anche il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo ed altri responsabili Fontel.

“Quando apre una nuova attività in paese – ha rimarcato, fiero, il primo cittadino – è sempre una gioia. Specialmente in questo settore che prevede servizi per i cittadini”.

Presso lo strore Fontel di Morcone, come negli altri punti del marchio è possibile stipulare contratti per le forniture di luce, gas e fibra.

Fontel, prima multiutility del meridione, fornisce ai propri clienti (cittadini, imprese ed enti pubblici e privati) soluzioni personalizzate e un'assistenza diretta e accurata.