Accesso al Credito. Essenziali: educazione finanziaria, CFO e parametri ESG Il convegno “Dalle fonti di finanziamento tradizionali a quelle alternative..."

Si è svolto questa mattina ad Apice il convegno “Dalle fonti di finanziamento tradizionali a quelle alternative. Il ruolo della finanza complementare nell’accesso al credito per le Pmi”, organizzato da Miwa Energia SpA con il patrocinio di Confindustria Benevento, Università degli Studi del Sannio, ARTE - Associazione Reseller e Trader dell’Energia, Sannio Valley digital inside e Sei Sannio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Apice Angelo Pepe, sono intervenuti: Michele Zullo, CEO di Miwa Energia S.p.A.; Sante Attolini, Consulente finanziario d’impresa; Diego Pellegrino, Portavoce di ARTE - Associazione Reseller e Trader dell’Energia; Filippo Liverini, CFO di Mangimi Liverini S.p.A.; Nicola Occhinegro, CEO di Finanza.Tech; Luigi Brandolani, Area Manager Corporate Campania Nord UNICREDIT; Ezio Mazzaro, Responsabile Centro Imprese Campania Sud Bper Banca; Giuliano Ferazzoli, Responsabile Banco BPM Area Campania. L'incontro è stato moderato dalla Prof. Antonella Malinconico, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi del Sannio.

“Sono davvero entusiasta – afferma Michele Zullo, CEO di Miwa Energia S.p.A. - per quanto è emerso durante l'incontro odierno. Grazie al prezioso contributo di autorevoli relatori del mondo imprenditoriale, bancario e finanziario, è stato possibile creare un interessante momento di educazione bancaria per la folta e qualificata platea presente. Sono emersi tre elementi fondamentali e ormai imprescindibili per qualsiasi azienda che vuole avere un rapporto sereno e proficuo con gli istituti di credito: la necessità di fornire ad imprenditori e manager percorsi adeguati di formazione finanziaria, l'importanza di potersi dotare di uno Chief Financial Officer e l'imprescindibile attenzione ai parametri ESG. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Sante Attolini, analista finanziario esperto, che da diversi anni ci affianca e ci guida nel dialogo con la banche e nell'accesso alle migliori fonti di finanziamento per la nostra azienda“.