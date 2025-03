Sapa completa acquisizione società europea Megatech Industries Aktiengesellschaf L'azienda affiliata a Confindustria Benevento si avvicinerà ai 700 milioni di euro di fatturato

Fondata come azienda familiare nel 1974 da Angelo Affinita, SAPA è cresciuta grazie al metodo brevettato a livello mondiale The One-Shot®, il processo all-in-one più veloce per la produzione di componenti per la mobilità leggeri e di valore aggiunto.

SAPA è lieta di annunciare un importante passo strategico con l'acquisizione del 100% di Megatech Industries Aktiengesellschaft ("MG"), un attore europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l'industria della mobilità. L'acquisizione rafforza la leadership di mercato di SAPA, creando l'opportunità di combinare le forze delle due aziende e di ampliare la tecnologia One-Shot® su una scala più ampia.

SAPA ha raggiunto un fatturato di quasi 360 milioni di euro per l'anno conclusosi a dicembre 2024 e impiega oltre 2.000 persone in 7 paesi. Il nuovo Gruppo SAPA si avvicinerà ora ai 700 milioni di euro di fatturato, continuando a espandere la sua presenza internazionale e la base clienti.

Con Megatech, SAPA consolida ulteriormente le relazioni consolidate con i principali OEM come Volkswagen Group, BMW Group e Stellantis, tra gli altri, parallelamente a una continua esecuzione di una strategia di diversificazione (clienti/prodotti/geografie) che rimane il DNA centrale dell'evoluzione futura di SAPA. Questo permetterà al nuovo Gruppo di ridurre ulteriormente i rischi di concentrazione e volatilità (tipici dell'industria automobilistica) e di espandere la sua presenza globale, entrando in nuove geografie e raggiungendo economie di scala. Infatti, la combinazione con Megatech è prevista per generare sinergie, data la complementarità delle tecnologie rilevanti, creando un potenziale vero leader europeo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l'industria della mobilità sostenibile.

Questa transazione rappresenta una pietra miliare significativa per SAPA nel suo impegno a fornire soluzioni innovative e sostenibili per l'industria della mobilità (auto passeggeri e di lusso, camion leggeri e pesanti e industriali) attraverso il suo processo proprietario One-Shot®. Questo processo, unico nel suo genere, consente la produzione di componenti e soluzioni in plastica in un unico passaggio, migliorando l'efficienza, la sostenibilità e la qualità per tutte le tecnologie dei motori (EV, idrogeno, ICE), poiché la plastica e i polimeri sono adatti a tutte le tecnologie sopra menzionate. SAPA pone una forte enfasi sulla R&S e investe continuamente in tecnologie sostenibili e materiali naturali e riciclati.

I membri del Board di SAPA (Antonio Affinita, Mariangela Affinita, Giovanni Affinita) hanno commentato: "Siamo davvero entusiasti di annunciare questa acquisizione. Gli ultimi anni sono stati significativamente influenzati dalla pandemia e dalla crisi del settore automobilistico, ma SAPA ha completato con successo un piano industriale avviato nel 2017. Dobbiamo la nostra posizione attuale ai nostri clienti, alle banche e ai partner che ci supportano e hanno garantito il successo di questa transazione. Continuiamo a impegnarci e a promuovere lo stampaggio a iniezione di plastica, che ha molti aspetti positivi come la riduzione del peso dei veicoli e il consumo di carburante. Siamo determinati a fornire soluzioni innovative e sostenibili ai nostri clienti europei e globali, contribuendo così a creare un futuro più sostenibile per tutti. Inoltre, l'opportunità di entrare in Brasile ci permetterà di espandere la nostra presenza in Sud America. La nostra crescita è anche grazie al lavoro dei nostri dipendenti, che ringraziamo per il loro impegno quotidiano. Con questa acquisizione, aumenteremo la nostra forza lavoro e miglioreremo le nostre capacità, continuando il percorso di sviluppo che abbiamo consolidato attraverso acquisizioni precedenti".

L'acquisizione di Megatech rappresenta una pietra miliare importante per SAPA e conferma la sua crescita costante con una lunga e riuscita esperienza di M&A, posizionando il nuovo Gruppo come una piattaforma di riferimento per ulteriori consolidamenti.

Questa transazione - gestita da Gianluca Henny (Group CFO) e Giovanni Marco Parlati (M&A Manager) - è stata consigliata da Oaklins Italy, controllata da Banca Akros, che ha agito come consulente finanziario esclusivo di con un team composto da Gianluca Magnani (Managing Director), Luca Pezzuti (Director) e Gian Marco Melani (Senior Associate), e da Gianni & Origoni e Wolf Theiss come consulenti legali, con un team composto da Mattia Casarosa (GOP Partner), Gabriella Covino (GOP Partner), Hilde Arcovito (GOP Legal Associate), Andreas Schmid (WT Partner) e Florian Kusznier (WT Partner). Megatech è stata consigliata da Clearwater come consulente finanziario e E+H come consulente legale.

SAPA è stata supportata nella due diligence finanziaria, commerciale, fiscale, legale e del lavoro da un team transfrontaliero di EY guidato da Alessandro Bucci (Partner) e coinvolgendo Cosimo Volzone (Senior Manager) e Stefano Calabrò per la due diligence finanziaria, Tommaso Ascarelli (Partner), Calogero Immordino (Director) e Brunella Imperatore (Senior Manager) per la due diligence commerciale e finanziaria, Fabrizio Iachini (Partner) e Michele Coppola (Senior Manager) per la due diligence fiscale, Christian Busca (Partner) e Erjena Agaraj (Senior Manager) per le attività di due diligence legale, e Maria Teresa Iannella (Partner) e Chiara Del Prete (Manager) per la due diligence del lavoro.