"Rapporto Svimez fotografa una crescita Sud ancora troppo dipendente"

“Il rapporto SVIMEZ negli ultimi anni ha registrato alcuni segnali positivi nel Mezzogiorno: crescita del PIL lievemente superiore alla media nazionale in alcuni periodi, aumento dell’occupazione in alcuni settori, miglioramento delle esportazioni agroalimentari e una lieve ripresa degli investimenti pubblici, PNRR in primis. Ma il problema è la natura di questi segnali – afferma il presidente Carmine Nardone - : si tratta di dinamiche congiunturali più che strutturali. I brevetti restano uno degli indicatori più impietosi del divario Nord-Sud. Al Nord si brevetta di più e in settori ad alta intensità tecnologica; al Sud si brevetta poco e spesso in ambiti a minore protezione industriale. Ciò conferma la persistente debolezza dei sistemi regionali dell’innovazione. Senza produzione autonoma di conoscenza non c’è sviluppo, ma dipendenza strutturale. Ancora più preoccupante è il dualismo nelle nuove cultivar agricole. – evidenzia Nardone - Il Mezzogiorno, pur disponendo di biodiversità, clima e storia agronomica, non è più centro generatore di innovazione, ma utilizzatore passivo di genetica sviluppata altrove. Questo comporta dipendenza varietale, costi maggiori per licenze e una riduzione del margine operativo dei piccoli coltivatori. Innovare al Sud costa di più proprio perché il Sud non è sovrano nella produzione della conoscenza. Se il Sud cresce grazie a investimenti esterni, tecnologie importate e senza controllo su brevetti e filiere della conoscenza, non si parla di sviluppo ma di modernizzazione dipendente: una forma elegante di subalternità economica. Un po’ come crescere a debito… di futuro. Un certo ottimismo del rapporto SVIMEZ non va demonizzato, - spiega ancora il presidente Nardone - ma può essere letto come un tentativo di rendere il Sud ‘finanziabile’, di rassicurare l’Europa e di giustificare l’impianto del PNRR. Il rischio è scambiare un rimbalzo per una riforma. La questione meridionale oggi va oltre l’economia: è un tema geopolitico. Le royalty tecnologiche, la sovranità sulle cultivar, la gestione dei brevetti e dei dati riguardano sicurezza alimentare, autonomia economica, capacità negoziale del territorio e giustizia intergenerazionale. Sono questioni di potere reale sulla vita: semi, acqua, suolo, dati, algoritmi, brevetti”. Da qui le conclusioni di Nardone che rimarca ancora una volta che l’innovazione diventi priorità strategica: “C’è bisogno di investimenti radicali in ricerca pubblica, biotecnologie, infrastrutture cognitive e nel rafforzamento del ruolo degli agronomi e dei centri di sperimentazione territoriale. Solo così il Mezzogiorno potrà diventare protagonista, e non utilizzatore passivo, dei processi di innovazione”.