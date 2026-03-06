Confindustria Benevento: Claudio Monteforte nominato vice presidente vicario Dal territorio all’innovazione energetica: nuovo capitolo per il comparto industriale sannita

Un nuovo capitolo si apre per il comparto industriale del territorio sannita e per il settore delle energie rinnovabili. Claudio Monteforte, CEO e Co-Founder di Idnamic, è stato nominato Vice Presidente Vicario di Confindustria Benevento con delega alle Energie Rinnovabili, un incarico che riconosce il percorso imprenditoriale e la visione strategica maturata in anni di attività al servizio dello sviluppo industriale non solo territoriale ma internazionale.

La nomina arriva in una fase particolarmente significativa per il settore energetico. Negli ultimi anni, le fonti rinnovabili hanno conosciuto una crescita costante nel territorio, trasformandosi da ambito di nicchia a leva concreta di innovazione economica, occupazionale e tecnologica. Imprese, tecnici e stakeholder hanno contribuito a costruire una filiera sempre più solida, capace di generare valore e di attrarre investimenti. Oggi il comparto rappresenta una delle aree più dinamiche del tessuto produttivo locale, con prospettive che guardano con fiducia alle sfide future. L’evoluzione del settore ha avuto un impatto significativo anche sul piano culturale e formativo. Le energie rinnovabili non sono più percepite soltanto come un’opportunità industriale, ma come un percorso professionale concreto per le nuove generazioni. In questo contesto si inserisce il partenariato storico che Idnamic ha con l’ITS Academy Energy Lab di Benevento, realtà che negli anni ha contribuito a formare giovani tecnici altamente qualificati, creando un ponte diretto tra formazione e impresa.



Un esempio virtuoso di collaborazione tra sistema produttivo e mondo educativo, capace di offrire competenze specialistiche e nuove

prospettive di carriera. Al centro di questo percorso si colloca la figura di Claudio Monteforte, imprenditore con una lunga esperienza nel settore eolico e nelle tecnologie energetiche. Con Idnamic ha guidato la crescita di un’azienda oggi consolidata non solo in Italia ma anche all’estero, distinguendosi per una presenza internazionale sempre più rilevante e per un approccio orientato all’innovazione e alla qualità

operativa. Il suo contributo al territorio non si è limitato allo sviluppo aziendale, ma si è tradotto in una partecipazione attiva alla crescita del sistema imprenditoriale locale, promuovendo sinergie e opportunità di sviluppo condivise.

Nella squadra Confindustria Benevento uscente e per ben quattro anni, Claudio Monteforte ha rappresentato con impegno e continuità il mondo delle piccole e medie imprese in qualità di Presidente Piccola Industria, favorendo il dialogo tra realtà imprenditoriali e istituzioni e contribuendo a rafforzare la voce di un segmento produttivo fondamentale per l’economia locale. La nuova nomina segna quindi un’evoluzione naturale del suo percorso associativo, affidandogli un ruolo ancora più operativo e strategico all’interno della squadra di presidenza, con una delega perfettamente in linea con il suo core business e con la sua esperienza professionale.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio — ha dichiarato Monteforte — consapevole del lavoro svolto finora e delle opportunità che il settore delle energie rinnovabili può continuare a generare per il nostro territorio. L’obiettivo sarà quello di consolidare quanto costruito negli anni, valorizzando le competenze presenti e creando nuove occasioni di crescita per le imprese e per i giovani che scelgono di investire il proprio futuro in questo ambito».

La nomina rappresenta anche un segnale di continuità e rinnovamento per Confindustria Benevento, che rafforza la propria attenzione verso un comparto ormai centrale nelle strategie industriali. Le energie rinnovabili, infatti, non sono soltanto un settore in espansione, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione, capace di generare nuove professionalità e di contribuire alla competitività del territorio su scala nazionale e internazionale. Con questo nuovo incarico, Claudio Monteforte si prepara ad affrontare una sfida che unisce esperienza imprenditoriale, visione strategica e profondo legame con il territorio, con l’obiettivo di accompagnare le imprese verso una fase di sviluppo

sempre più strutturata e orientata al futuro.