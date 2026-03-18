Innovazione che genera Valore: Dottorato industriale al servizio delle imprese Focus organizzato da Confindustria Benevento piccola industria e Università "Vanvitelli"

I dottorati industriali rappresentano uno strumento fondamentale per creare un collegamento tra formazione accademica di alto livello ed esigenze di innovazione del tessuto produttivo, favorendo la collaborazione strutturata tra Università e imprese su progetti di ricerca applicata con ricadute concrete sui processi produttivi e sull’innovazione tecnologica.

Allo scopo di promuovere la conoscenza di questo strumento e agevolarne la diffusione, Confindustria Benevento piccola industria, unitamente all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha organizzato il focus titolato “Innovazione che genera valore: il Dottorato Industriale al servizio delle imprese”, in programma domani 19 marzo 2026 alle ore 10.00 presso la sede di Confindustria Benevento.

All’incontro saranno presenti docenti e ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo coinvolti nel Dottorato Industriale in Tecnologie per Ambienti di Vita Resilienti, che illustreranno alle imprese le opportunità di collaborazione scientifica e di sviluppo di progetti di ricerca congiunti, nonché le modalità di attivazione di borse di dottorato industriale. I docenti presenti operano in diversi ambiti di ricerca interdisciplinari, tra cui: tecnologie per l’architettura e l’ambiente costruito, innovazione nei materiali e nei sistemi costruttivi, monitoraggio e gestione dei dati per infrastrutture e città intelligenti, digitalizzazione e tecnologie immersive per la valorizzazione dei beni culturali, sostenibilità ambientale, scienze biologiche e alimentari, nonché tecnologie per la resilienza dei sistemi territoriali e produttivi.

Il Dottorato Industriale è un percorso di ricerca triennale sviluppato in collaborazione tra Università e impresa, nel quale il progetto di ricerca viene definito sulla base delle esigenze di innovazione dell’azienda. Questo modello consente alle imprese di accedere a competenze scientifiche avanzate, laboratori universitari e giovani ricercatori altamente qualificati, favorendo lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e il trasferimento di conoscenza verso il sistema produttivo.