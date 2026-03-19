Le PMI delle Aree Interne verso i mercati esteri Il focus organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria Benevento

“Le Pmi delle aree interne verso i mercati esteri” è il tema al centro del focus di approfondimento organizzato dai Giovani Imprenditori della Campania congiuntamente ai Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento ed in programma il 20 marzo alle 16 presso la sede degli industriali di Benevento.

In uno scenario internazionale in rapida trasformazione, è fondamentale che le imprese abbiano accesso a strumenti e competenze innovative per affrontare con visione e competenza le sfide dei mercati globali.

«Il focus organizzato a Benevento insieme ai Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, spiega Francesco Basile, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Campania, rappresenta un segnale importante per l'intero sistema imprenditoriale campano. Affrontare il tema dell'internazionalizzazione delle PMI delle aree interne significa riconoscere il valore di un tessuto produttivo che spesso opera in condizioni di maggiore difficoltà, ma che esprime competenze, qualità e potenziale che meritano di trovare spazio sui mercati internazionali.

Come Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, crediamo fortemente nella necessità di costruire percorsi condivisi tra i territori, mettendo in rete esperienze, strumenti e visioni. L’iniziativa va esattamente in questa direzione: offrire alle imprese risposte concrete, fondate sull'innovazione tecnologica e su una lettura qualificata dei mercati globali.

Le imprese campane hanno la volontà e la determinazione di crescere oltre i confini locali. Il nostro impegno, come organizzazione, è accompagnarle in questo percorso con strumenti all'altezza delle sfide che ci attendono.»

«L'internazionalizzazione non è un'opzione, è una necessità”. Dichiara Alessio Zollo Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento. “Per le PMI delle aree interne, spesso portatrici di eccellenze uniche ma penalizzate dalla distanza dai grandi hub commerciali, aprirsi ai mercati esteri rappresenta oggi una delle sfide più urgenti e, al tempo stesso, più ricche di opportunità.”

Non volevamo un convegno teorico. Come gruppo, abbiamo voluto offrire strumenti concreti, competenze operative, risposte pratiche a chi ogni giorno si misura con la complessità dei mercati globali.

Sono quindi doppiamente soddisfatto: per la qualità dei contenuti offerti e per la risposta delle imprese del territorio, segnale che il tema dell'internazionalizzazione è sentito, è urgente, e che le aziende del Sannio hanno voglia di crescere e di confrontarsi.

Credo fermamente che il futuro delle nostre imprese passi dalla capacità di fare rete, di aggiornarsi e di non restare soli di fronte alle sfide globali. Il nostro compito, come giovani imprenditori, è costruire ponti tra questo territorio e il mondo.»

Nell’attuale scenario in costante evoluzione per le imprese diventa essenziale sapere dove dirigere i propri sforzi commerciali e come rafforzare la propria presenza sui mercati esteri.

Al fine di rispondere a tale esigenza Confindustria Benevento, ha messo a disposizione dei propri associati un servizio di ricerca partner internazionali che sarà realizzato dalla società Your Export Studio srl che ha brevettato il software Yes Connect capace di ricercare clienti target in mercati d’interesse, finalizzato alla ricerca di buyer, importatori e fornitori italiani ed internazionali tramite un algoritmo di intelligenza artificiale ed analisi di big data.