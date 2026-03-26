Rapporto biennale sulle pari opportunità: scadenza al 30 aprile Confindustria. Adempimento strategico per le imprese e per la crescita del territorio

C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per adempiere a un obbligo sempre più centrale nelle politiche aziendali e nello sviluppo sostenibile: la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025.

L’adempimento riguarda tutte le imprese pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Un ampliamento significativo della platea rispetto al passato, che testimonia l’importanza crescente attribuita ai temi dell’equità, della trasparenza e della valorizzazione del capitale umano.

«Non si tratta di un mero obbligo amministrativo – sottolinea la Coordinatrice della Rete Donne di Confindustria Benevento Clementina Donisi– ma di uno strumento fondamentale per misurare e promuovere l’equità di genere all’interno delle organizzazioni. Il rapporto biennale rappresenta un’opportunità concreta per le imprese di analizzare i propri processi interni e rafforzare politiche inclusive e meritocratiche».

Il documento deve offrire una fotografia dettagliata della composizione del personale, evidenziando dati su assunzioni, formazione, avanzamenti di carriera, livelli retributivi, mobilità, utilizzo degli ammortizzatori sociali e cessazioni del rapporto di lavoro, con un focus specifico sul confronto tra uomini e donne.

La compilazione e l’invio del rapporto devono avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, dove dal 1° marzo 2026 è disponibile il modello aggiornato. Tra le novità più rilevanti, la possibilità di recuperare e aggiornare i dati già inseriti per il biennio precedente e l’upload tramite file in formato .xls, strumenti che semplificano il processo per le aziende.

È inoltre necessario che, entro la stessa scadenza del 30 aprile, il legale rappresentante trasmetta copia del rapporto e della ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).