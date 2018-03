De Caro a Montesarchio: "Si scelga: o populisti o democrazia" Il sottosegretario ha incontrato gli elettori nel centro caudino

Sala del cinema circolo Troisi gremita a Montesarchio per l'arrivo di Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario alle Infrastrutture. De Caro ha fatto il punto della situazione spiegando che negli ultimi cinque anni il Pd ha portato a termine i programmi “Mentre gli avversari vendono illusioni ed evitano il confronto”. Per quanto attiene ai pronostici il sottosegretario ha spiegato che le prospettive per il Pd nelle ultime settimane sono migliorate, ma col sistema elettorale attuale solo gli indecisi potranno fare la differenza e ispirandosi alle parole di Gentiloni, De Caro ha invitato al voto utile: “Si è dinnanzi a una scelta di campo: o dalla parte della democrazia o dalla parte del populismo. Il voto dato al PD fa guardare avanti. Infatti l'Italia dal 2013 ad oggi ha superato il periodo di crisi in cui era grazie all'operato del Governo che ha guidato la nazione verso situazioni nettamente più positive. Si tratta adesso di orientare le coscienze verso una linea politica che deve essere giudicata dai fatti e dalle realizzazioni, come quella del PD e non dalle enunciazioni e dagli auspici delle altre voci politiche. L'On.le Del Basso De Caro ha ricordato a tutti l'impegno rilevante del Governo del Fare per il Meridione: la realizzazione straordinaria di opere pubbliche non solo per il Fortore e per il raddoppio della Telesina, ma anche per la zona di Montesarchio e cioè la Pianodardine, la Benevento-Caserta e la Vitulanese”. Infine il Sottosegretario ha invitato i presenti ad impegnarsi affinché il 4 marzo si possa ottenere un risultato più che soddisfacente per il Partito Democratico portandolo a governare l'Italia “con l'impegno e la serietà di intenti che lo ha sempre contraddistinto in questi anni”.