Mastella chiama l'Anas: "La Telesina è un colabrodo" "Dall'Anas richiesta accolta: interverranno a breve". Intanto protesta il Comitato Sos 372

Strade disastrate e buche sono al centro del dibattito degli ultimi giorni. Dopo gli interventi che hanno riguardato alcune arterie cittadine, per la risistemazione, il primo cittadino Mastella è intervenuto per chiedere un interessamento sulle strade d'accesso a Benevento: stamani il primo cittadino ha avuto un colloquio telefonico con l’amministratore delegato dell’Anas, Gian Vittorio Armani, nel corso del quale ha chiesto un intervento per il ripristino della funzionalità del manto stradale delle arterie d’accesso alla città di Benevento di sua competenza, ed in particolare della Statale Telesina. Strade che, com’è noto, hanno subito notevoli danni a seguito delle piogge e nevicate delle ultime settimane. Armani, accogliendo l’invito del sindaco, ha assicurato che l’Anas provvederà in tempi brevi ad effettuare gli interventi necessari a ristabilire condizioni minime di sicurezza per gli automobilisti che si recano nel capoluogo sannita.

Colloquio avvenuto in concomitanza con l'ennesimo allarme lanciato dal Comitato "Sos 372 Caianello - Benevento" sulle condizioni dell'arteria: "Ad oggi le condizioni della SS 372 sono davvero degenerate. Il manto stradale in lunghi tratti presenta non più dei semplici avvallamenti ma delle vere e proprie voragini. Tuto ciò crea delle condizioni ancor più pericolose per gli utenti della strada che mettono a rischio la propria incolumità. L’unico provvedimento che l’ANAS, quale ente proprietario della strada e gestore, pertanto, della stessa ha messo in atto in data 15 marzo u.s. è stato l’abbassamento dei limiti di velocità da 80 km/h a 60 km/h. Si avvalora, pertanto, ancora di più ciò che abbiamo da tempo denunciato, ossia che gli interventi manutentivi fatti, che hanno comportato una spesa complessiva di circa € 900.000, sono stati del tutto inutili al miglioramento delle condizioni dell’arteria tant’è che a meno di un anno, dai predetti interventi, le condizioni della stessa sono addirittura peggiorate! Invitiamo, pertanto, tutti gli organi competenti a provvedere nell’immediato all’attuazione di misure idonee a garantire, quantomeno, un minimo di condizioni di sicurezza al fine di evitare di dover chiudere “addirittura” la SS 372 per impraticabilità!!!!"