Sassinoro, Mortaruolo: "Chiesto audizione in commissione" Il consigliere regionale: "Martedì dovrebbe tenersi l'audizione in commissione ambiente"

“Ho presentato giovedì 16 aprile una richiesta di audizione al presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania in merito alla realizzazione nel Comune di Sassinoro di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti per la produzione di compostaggio". Così l'on. Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania.



"In giornata - afferma Mortaruolo - in risposta alla mia istanza e in considerazione delle ricadute che questa scelta determinerà sul territorio, il presidente Gennaro Oliviero mi ha confermato la volontà di approfondire la vicenda nel corso di un'audizione che dovrebbe tenersi nella giornata di martedì 24 aprile. Ho quindi immediatamente comunicato al sindaco di Sassinoro, Pasqualino Cusano l'imminente convocazione nella sede del Consiglio regionale della Campania”.