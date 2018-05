Lonardo: "Rummo: niente anestesisti, solo operazioni urgenti" L'attacco della senatrice: "De Luca e Pizzuti hanno ignorato le mie richieste di informazioni"



Torna nuovamente ad attaccare sul Rummo la senatrice Sandra Lonardo. Nel mirino De Luca e Pizzuti per le non risposte alle richieste di chiarimenti: "Ancora una volta, mi vedo costretta a diramare una nota per cercare di avere delle risposte, tenuto conto che, ad oggi, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, Renato Pizzuti, non hanno inteso dare conto alla gente delle mie perplessità, in quanto rappresentante istituzionale, e non hanno inteso dare seguito, né pubblicamente, né privatamente, alle richieste ufficiali da me inviategli, d’intesa con i Sindaci del Distretto di Montesarchio. Per cui, in maniera ripetuta e per l’ennesima volta, chiedo ufficialmente di conoscere:

1. Se il Piano ospedaliero DCA 8/2018 sia stato approvato dai Ministeri competenti.

2. Se la Regione Campania abbia approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Rummo, di cui alla delibera 2012/18.

La mia richiesta è motivata dal fatto che è stato trasferito il personale del Presidio di S. Agata De’ Goti dai ruoli dell’ASL a quella dell’Azienda Ospedaliera Rummo, e che, inoltre, con delibera 218 del 6/4/2018, è stato riadottato il bilancio di previsione 2018 ai sensi del DCA n. 54 del 2017. Mentre, di contro, l'Azienda sta espletando le elezioni del Consiglio dei sanitari non previsto, in quanto depennato nell'Atto Aziendale di cui alla delibera 212/2018".



Inoltre la Lonardo annuncia che non arrivano buone notizie sul fronte della carenza ormai atavica di anestesisti: " Ed intanto l’ospedale cala nella sua qualificazione ogni giorno di più. È di ieri la comunicazione con la quale, a partire dal 7 giugno, mancheranno altri anestesisti e non si potrà operare se non in casi urgenti. Va dunque da se che saranno bloccati gli interventi di tutte le chirurgie ed i poveri malati e la povera gente subiranno una discriminazione ingiusta. Quelli che potranno, si rivolgeranno ad altri presidi ospedalieri e questo creerà anche problemi all’indotto economico che ruota intorno all'ospedale. Sono molto preoccupata per Benevento e la sua provincia. Chiedo, pertanto, risposte urgenti ed immediate".