Italobus, Febbraro: "Bene, Benevento ha grande opportunità" "La città collegata con Tav e Reggia di Caserta: occasione per il turismo"

Grande soddisfazione anche da parte di Alberto Febbraro di Fratelli d'Italia per l'istituzione dell'Italobus che collegherà Benevento alla stazione Alta Velocità di Afragola e alla Reggia di Caserta: "La nuova linea di Italobus che collegherà la stazione TAV di Afragola, la Reggia di Caserta e la città di Benevento, è in modo assoluto una grande opportunità per le aree interne della Campania, dalla Terra di Lavoro, al Sannio e all'Irpinia.

Il turismo si sviluppa in quei territori che offrono bellezze e tipicità, storia e cultura, ma riesce a creare economia solo grazie ad un flusso costante, destagionalizzato ed eterogeneo, che però deve trovare facilità e convenienza nel raggiungerlo attraverso idonee infrastrutture e vie di comunicazione.

In questo Benevento ed il Sannio, a differenza di quanto dichiarato in questi anni, sono ai minimi livelli, soffrendo un isolamento infrastrutturale, culturale e sociale. Per questo motivo la nuova linea di Italobus, che farà tappa anche a Benevento collegando la zona costiera con la zona interna della Campania, non può che essere un'importante opportunità, da cui partire declinando una serie di iniziative sul territorio ed in regione. Si potrebbe, nel caso, immaginare un point illustrativo all'interno della TAV di Afragola, promosso dalla provincia di Benevento, dal comune capoluogo e dai comuni sanniti, per la promozione del territorio, delle sue bellezze artistico culturali e delle sue tipicità ambientali ed enogastronomiche".